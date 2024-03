Debatten omkring mulig CO2-afgift på kød har fyldt gevaldigt i medier og den offentlige debat.

Men den hårdt pressede regering er ikke på bølgelængde med en stor del af danskerne. Det viser en ny meningsmåling, som er foretaget af Norstat på vegne af Business Danmark.

I målingen er danskerne blevet spurgt, hvor godt de vil synes om, hvis der blev indført CO2-afgift på kød.

Og det er der rigtig mange danskere, der ikke synes om, viser tallene.

Således erklærer i alt 49 procent af de adspurgte, at de ikke synes om idéen, som regeringspartierne har varslet i regeringsgrundlaget.

B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, vurderer, at SVM-regeringen står med en dårlig sag.

»De her tal viser tydeligt, at det er meget vanskeligt at forklare den enlige mor, der skal lave spaghetti med kødsovs til børnene efter fodbold, at den afgift er en god idé,« forklarer han med henvisning til det eksempel, som statsminister Mette Frederiksen (S) tidligere har bragt frem.

I valgkampen i 2022 sagde statsministeren nemlig, at hun ikke havde lyst til at lægge en klimaafgift på landbruget, som ville gøre det dyrere for netop den mor at købe helt almindelige fødevarer.

Regeringens eget ekspertudvalg pegede i februar imidlertid på tre forskellige mulige løsninger, som alle indebærer forskellige niveauer af en CO2-afgift.

Og de alternativer er nu sendt til forhandling i en såkaldt grøn trepart, som foruden regeringen består af landbrugsorganisationer og grønne organisationer.

»Det er en rigtig skidt måling for regeringen, men det er det vel for stort set alle partierne med undtagelse af Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti,« siger Joachim B. Olsen.

»Debatten omkring klimaafgift har et skær af Christiansborg-boble og noget elitært over sig. En del danskere synes nok, at den klimadebat ligger lige lovlig langt fra deres hverdag,« mener han.

Joachim B. Olsen konstaterer, at stort set samtlige økonomer og tænketanke alle bakker op om en klimaafgift i et eller andet format.

»Regeringens opgave er at forklare danskerne, hvordan det ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt er fornuftigt at indføre den CO2-afgift. Men den opgave er nærmest umulig,« siger B.T. politiske kommentator Joachim B. Olsen.

UNDERSØGELSEN Hvad synes du om, hvis der indføres en CO2-afgift på kød?

1. Synes slet ikke om 33 %

2. 16 %

3. 25 %

4. 13 %

5. Synes meget godt om 14 % Norstat har spurgt 1.010 danskere.

Joachim B. Olsen peger på, at mange danskere har været hårdt ramt af stigende fødevarepriser og inflation.

»Ude i den anden ende står der altså nogle mennesker, blandt andet den enlige mor, som Mette Frederiksen talte om, som har større fokus på, hvordan de får dagligdagen til at fungere,« siger han.