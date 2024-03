Det går vildt for sig i byggemarkederne i forbindelse med påsken.

Og en vare, der er sat i front for at trække kunder til, er jord.

Redaktionschef for B.T. Penge, Niels Philip Kjeldsen, kommer med et godt tip til at spare på en af grundelementerne i havearbejdet – nemlig jorden.

I B.T.s podcast om gode råd til økonomien Spar Kassen råder han, at man holder sig til at købe sin indkøbte jord her omkring påske.

For der bliver givet nogle billige priser for at lokke kunderne til. Eksempelvis har redaktionschefen set et tilbud på en pose jord til 8.95 kroner i stedet for de vanlige 29.95.

Det er i Spar Kassens påskeudgave, at man får gode råd til jord og samtidig også kompost.

Fagekspert hos Videncentret Bolius Tue Patursson råder til at tage en tur på genbrugspladsen, hvis man vil spare penge på kompost.

»Her kan man ofte få det kastet i nakken (gratis, red.) eller i hvert fald rigtig, rigtig billigt,« siger han.

Tue Patursson, der er specialiseret i klimaoptimering og byggeteknik, tilføjer dog, at man skal have for øje, at kompost skal bruges med omtanke.

For det skal blandt andet blandes op, og så skal man også have styr på, hvilke typer, der går til hvilke planter.

Hør mere i det seneste afsnit af Spar Kassen, hvor fageksperten også forklarer, hvordan han sparede 14.500 kroner på sin terrasse: