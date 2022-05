Svigtet af sine egne.

Mens Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance kæmper for et 'ja' til at afskaffe forsvarsforbeholdet, går de to partiernes ungdomsorganisationer nu den stik modsatte vej.

På et pressemøde onsdag formiddag stiller både formanden for Konservativ Ungdom og Liberal Alliances Ungdom nemlig op side om side med DF-formanden Morten Messerschmidt og kæmper for et 'nej', når danskerne skal til stemmeurnerne 1. juni.

Dermed skal Søren Pape Poulsen og Alex Vanopslagh ikke regne med, at de unge fodsoldater vil hjælpe med 'ja-kampagnen'. Derimod går de to partier splittet ind i den vigtige folkeafstemning.

»Danmark opnår intet ved at afskaffe forsvarsforbeholdet. I bedste fald skal danskerne betale endnu flere penge til EU, og i værste fald vil det splitte NATO,« skriver ungdomspartierne i en fælles kronik i Berlingske.

Ud over KU og LAU står formanden for Nye Borgerliges Ungdom også ved Messerschmidts side onsdag formiddag.

Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har ellers haft et betændt forhold i kampen om de samme vælgerne

1. juni skal danskerne stemme om, hvorvidt Danmark skal ophæve forsvarsforbeholdet. Kun Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Enhedslisten anbefaler et nej til at ophæve forbeholdet.

Til gengæld står de etablerede magtpartier i samlet flok om et 'ja'.

Argumentet er, at Danmark skal kunne sidde med ved det store bord, når de sikkerhedspolitiske beslutninger skal træffes i EU. Især i en tid, hvor Putin trussel er blevet reel.