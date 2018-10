Lærere, pædagoger og kommuner advarer om, at sprogprøver kan stresse børn. S og DF støtter regeringen.

København. Socialdemokratiet står ligesom undervisningsminister Merete Riisager (LA) fast på, at der skal indføres obligatoriske sprogprøver i børnehaveklassen.

Det fastslår udlændingeordfører Mattias Tesfaye (S), efter at politikerne har modtaget en stak stærkt kritiske høringssvar til lovforslaget om sprogprøver, der er en central del af den ghettopakke, regeringen lancerede i foråret.

- Jeg ville ikke afvise, at der kan være behov for at justere lovforslaget. Men grundlæggende set er det et godt forslag, siger han.

Forslaget går ud på, at børnehaveklasseelever på skoler, hvor mange elever kommer fra udsatte boligområder, skal bestå en sprogprøve for at rykke op i 1. klasse.

Men truslen om at blive adskilt fra de venner, man lige har fået, risikerer at virke skræmmende og stigmatiserende for børnene og deres forældre, advarer pædagogernes fagforening, BUPL.

Børne- og Kulturchefforeningen advarer mod stressreaktioner, marginalisering og modstand mod skolegang. Mens Danmarks Lærerforening påpeger, at børn lærer bedst i et trygt miljø, hvor der er plads til at fejle.

Men prøverne står ikke alene, understreger Tesfaye. De ledsages af et intensivt undervisningsforløb i dansk.

- Det kommer til at blive det største løft af undervisningen af børn i udsatte boligområder i al den tid, jeg i hvert fald kan huske, siger han

Tesfaye er dog bekymret for, om prøverne kan nå at blive færdige i så god tid, at de er pædagogisk forsvarlige. For det er vigtigt, at testen er tilpasset de små elever, så de ikke opleves som en eksamen, mener han.

- Det er bedre at vente end at kaste sig ud i noget et år for tidligt, som kommer til at virke negativt på børnene, siger han.

- Det kunne lige ligne os på Christiansborg at få en fiks idé, og så vil vi bare have det til at fungere hurtigst mulig. Og så mosler vi bare derudaf.

/ritzau/