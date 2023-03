Lyt til artiklen

Bedst som Pernille Vermund troede, at hun var på vej ud af dansk politik, blev hun trukket tilbage i den politiske manege.

»Det har været som at sidde på sidelinjen og se en trafikulykke i slowmotion,« siger Pernille Vermund.

Hun har netop besluttet at genopstille som formand for Nye Borgerlige, da Lars Boje Mathiesen blev ekskluderet fra posten efter at have været formand for partiet i en måneds tid.

Han havde, forud for eksklusionen, truet med at stoppe som formand for Nye Borgerlige, hvis han ikke fik et formandshonorar på 55.000 kroner om måneden over en fireårig periode i en ikke-opsigelig kontrakt samt få et større pengebeløb overført til sin private konto.

Pernille Vermund havde egentligt valgt at trække sig som formand for Nye Borgerlige og havde meddelt, at hun ikke havde i sinde at genopstille ved det kommende folketingsvalg. Men nu er hun vendt 180 grader og har meddelt, at hun stiller op som formand og stiller op til næste folketingsvalg. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Pernille Vermund havde egentligt valgt at trække sig som formand for Nye Borgerlige og havde meddelt, at hun ikke havde i sinde at genopstille ved det kommende folketingsvalg. Men nu er hun vendt 180 grader og har meddelt, at hun stiller op som formand og stiller op til næste folketingsvalg. Foto: Liselotte Sabroe

Ifølge Pernille Vermund kom Boje Mathiesen først med sit krav om et formandshonorar, efter han var blevet valgt som formand.

Pengene skulle ifølge Boje bruges til at finansiere, at hans kone kunne stoppe i sit job som sygeplejerske på deltid.

»Det mente han ville koste 55.000 kroner om måneden,« fortæller Pernille Vermund.

Har han fortalt om sin privatøkonomi, og hvorfor det var nødvendigt at få de penge?

»Nej. Det er han ikke kommet ind på. Men han har gjort det meget klart, at han er børnefar. Derfor skal han have et meget stort ekstravederlag for at være formand for landets mindste parti i Folketinget,« lyder det fra Pernille Vermund.

Lars Boje Mathiesen blev ekskluderet fra Nye Borgerlige efter en måned som formand for partiet. Foto: Emil Helms Vis mere Lars Boje Mathiesen blev ekskluderet fra Nye Borgerlige efter en måned som formand for partiet. Foto: Emil Helms

Bliver Pernille Vermund valgt som formand, skal hun ikke have formandshonorar, fortæller hun.

»Andre partier har formandshonorarer. Det synes jeg er helt fair,« siger hun og tilføjer:

»Det var også helt fair, at Lars Boje spørger, om vi skal tage diskussionen op igen.«

Det er dog bare afgørende, at det er proportionalt, sammenligneligt med andre partier, og så skal økonomien også være på plads. Og det vurderer Pernille Vermund ikke var tilfældet i sagen med Lars Boje.

»Partiet har lidt på troværdigheden. Det, vi har været vidne til, har ikke været et kønt forløb,« siger Pernille Vermund og tilføjer:

»Det har også været ubehageligt for de mange frivillige, der har lagt tid, ressourcer og økonomi for et mere borgerligt Danmark.«

Lars Boje Mathiesen har ikke ønsket at kommentere sagen.