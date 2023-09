Lokalformand for Nye Borgerlige i København Nis Otto Kristensen optræder på en lydoptagelse, hvor han over flere minutter grundigt forklarer, hvordan han vil udsætte et tidligere partimedlem for vold.

»Jeg slår alle tænderne ud af munden på det dumme svin,« raser Nis Otto Kristensen.

»Han får en knytnæve lige ind midt i munden, du,« fortsætter en ophidset Nis Otto Kristensen.

»Så kommer han ned og ligge. Så tramper jeg ham i ansigtet. Han er færdig med at se smart ud, du. Dumme svin,« siger han videre på optagelsen.

Nis Otto Kristensen tramper i gulvet.

»Sådan, du! Lige ned i tænderne på ham. Sådan så kæben sidder helt omme i nakken på ham,« råber Nis Otto Kristensen.

Baggrunden for raseriudbruddet er en konflikt, som Nis Otto Kristensen har med tidligere partimedlem Per Mejlholm.

B.T. har fra flere fået forklaret, at Per Mejlholm skulle have kaldt Nis Otto Kristensen et »skvat« ved en tidligere generalforsamling.

Ordvekslingen faldt i forbindelse med en sag om en mail, som Nis Otto Kristensen skulle have omformuleret mod lokalbestyrelsens vilje, inden den blev afsendt til partiets centrale ledelse.

Mailen var en protest mod, at den tidligere næstformand i Nye Borgerlige København, Svend Pedersen, blev ekskluderet efter længere tids fokus på hans talrige svinere af politikere og embedsmænd.

Lydoptagelsen fortsætter over flere minutter, hvor Nis Otto Kristensen igen og igen fremsætter trusler om vold mod Per Mejlholm.

B.T. har hørt hele samtalen i sammenhæng og har som dokumentation valgt at bringe den del af lydfilen uredigeret, hvor Nis Otto Kristensen truer med vold. Du kan lytte til den her:

Det er det tidligere medlem af Nye Borgerlige Emil West, som har optaget Nis Otto Kristensen på sin telefon.

Emil West forklarer, at han lavede optagelsen, da han tidligere har oplevet Nis Otto Kristensen true Per Mejlholm med vold.

Nis Otto Kristensen afviser dog, at han nogensinde før skulle have udtalt sig, som han gør på lydoptagelsen.

»Jeg kunne mærke, at samtalen begyndte at dreje sig ind på Nye Borgerlige i København igen, så derfor startede jeg optagelsen,« siger Emil West, som fortsætter:

»Jeg har tidligere oplevet det, da vi sad i en bil. Der hamrede han (Nis Otto Kristensen, red.), sin hånd ned i rattet, mens han talte om det.«

Emil West lavede optagelsen i Nis Otto Rasmussens lejlighed, hvor han var inviteret til kaffe.

»Jeg synes, det var meget ubehageligt. Det siger jeg faktisk også på båndet. Han sad jo fem centimeter fra mit ansigt og sagde de her ting. Jeg var ikke bange for, at han ville slå mig, men jeg blev nervøs for, at han vil slå Per Mejlholm, hvis han mødte ham,« siger Emil West.

Lokalbestyrelsen i Nye Borgerliges lokalforening i København, som den så ud i marts måned. Nis Otto Kristensen står i midten, Per Mejlholm på hans venstre side og Emil West forrest i billedet ved siden af. Vis mere Lokalbestyrelsen i Nye Borgerliges lokalforening i København, som den så ud i marts måned. Nis Otto Kristensen står i midten, Per Mejlholm på hans venstre side og Emil West forrest i billedet ved siden af.

Emil West og Per Mejlholm har valgt at politianmelde Nis Otto Kristensen og indlevere lydoptagelsen til politiet, da de mener, at der er tale om trusler om vold, som de er nervøse for, at Nis Otto Kristensen vil gøre alvor af.

Det afviser Nis Otto Kristensen overfor B.T., at han kunne finde på.

Per Mejlholm er i dag ikke i Nye Borgerlige længere.

»Jeg var dybt rystet, da jeg hørte optagelsen,« forklarer Per Mejlholm, som fortsætter:

»Det er jo trusler mod mit liv og min førlighed.«

Per Mejlholm ønsker ikke at uddybe årsagen til parternes konflikt nærmere.

»Men jeg tager truslerne meget alvorligt, og derfor har jeg også politianmeldt det. Nu ligger sagen så hos politiet, og i sidste ende er det så op til domstolene at dømme. Sådan er det i et retssamfund,« siger Per Mejlholm.

Nis Otto Kristensen erkender, at det er ham på optagelsen, men forklarer, at Per Mejlholm er 'et modbydeligt menneske':

»Per Mejlholm har været et psykologisk dygtigt menneske til at være meget, meget modbydelig imod mig. Okay?« siger Nis Otto Rasmussen.

Er det derfor, at du er kommet til at sige det, som du har sagt?

»Per Mejlholm er i forbindelse med den unge mand, som har bragt dig de her lydoptagelser. Okay?«

Du siger, at du vil trampe ham i ansigtet?

»Per Mejlholm har forfulgt mig psykologisk i meget lang tid.«

Hvordan?

»Ved at obstruere og kræve undskyldninger for noget, som jeg havde gjort i min funktion som formand.«

Er det så rimeligt at sige, at du vil slå alle hans tænder ud og trampe ham i ansigtet?

»Nu er det jo ikke noget, jeg har sagt offentligt overhovedet,« siger Nis Otto Rasmussen.

Er det en rimelig måde at omtale de personer, som er i dit parti eller var det indtil for nylig?

»Der foregår en sammensværgelse mod NB (Nye Borgerlige. red) med henblik på at drive folk til vanvid, og det gør de så. Okay?« siger Nis Otto Rasmussen.

Han er bestyrtet over, at Per Mejlholm angiveligt har en Star Wars-dørmåtte.

»Per Mejlholm er sådan et menneske, der har Darth Vader på sin dørmåtte. Darth Vader er en meget ubehagelig filmfigur,« siger Nis Otto Rasmussen.

Kan det ikke bare være fordi, at han er Star Wars fan?

»Nej, han nyder det. Og han nyder at forfølge andre mennesker.«

Ja … altså nogle af mine børn har også en Darth Vader plakat. Jeg tror ikke, de mener det så alvorligt?



»Ja … men men,at den unge mand, som også tit optræder i radioen, som er Emil West … han sidder i min dagligstue og hidser mig op og gør mig ked af det,« siger Nis Otto Rasmussen og fortsætter:

»Jeg må bare sige, at jeg er blevet så modbydeligt behandlet af Per Mejlholm, så det er helt utroligt.«

Efter at være blevet spurgt flere gange, så siger Nis Otto Rasmussen dog, at han fortryder sine ord, og at han ikke kunne finde på at bruge vold.

»Ja, det gør jeg. Jeg fortryder det.«

Er det fordi, at jeg ringer til dig nu, eller fordi du synes, vold er forkasteligt?

»Jamen, jeg synes vold er forkasteligt. Fuldstændig,« siger han.

Se interviewet med lokalformand Nis Otto Kristensen i videoen øverst i artiklen