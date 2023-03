Lyt til artiklen

Torsdag stod det klart, at Nye Borgerliges medstifter og hovedbestyrelsesmedlem Svend Pedersen blev ekskluderet fra Nye Borgerlige. Selv forklarer han, at han forsøgte at få en 'ny kultur' ind i hovedbestyrelsen.

Han revser desuden Nye Borgerliges hovedbestyrelse for at ligge under for 'boulevardpressen'.

'Jeg har kæmpet lidt for at få en ny kultur ind i hovedbestyrelsen, baseret mere på det, som var tankerne, dengang vi stiftede partiet. Desværre nåede jeg det ikke,' skriver Svend Pedersen i en kommentar på Facebook, hvor han fortsætter.

'Håndskyhed over for boulevardpressen og den småborgerlige konformitets 'gode tone' er fremherskende,' skriver han.

Oven på eksklusionen af ham skriver han nu, at han ikke længere kan se, hvordan 'Danmark skal reddes'.

'Nu har jeg mere end svært ved at se, hvordan Danmark kan reddes ad politisk vej. Jeg bliver jo næppe det sidste offer for fjenderne af Nye Borgerliges fornuftige politik. Det bliver lidt spild af tid og penge i dét regi, men der er ikke rigtigt andre,' skriver han.

B.T. har i den seneste tid beskrevet Svend Pedersens adfærd på sociale medier.

Svend Pedersen har for eksempel skrevet, at han mente, at statsminister Mette Frederiksen er 'fullblown psykopat', at SFs Pia Olsen Dyhr er en 'storkorrupt magtgal kælling', og Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, benævnte han 'kommunistbøsserøven'.

Derudover havde han skrevet på det sociale medie MeWe, at nogen burde give politiet 'nogle prygl', i forbindelse med, at politiet havde trukket stavene, da en Men In Black-demonstration udviklede sig voldsomt.

Svend Pedersen havde også tabt en injuriesag til sin tidligere partifælle og kompagnon Anahita Malakians, som retten mente, han uberettiget havde beskyldt for tyveri og hærværk. Han havde desuden kaldt hende blandt andet for en 'skingrende bimlende vanvittig kvinde'.

B.T. kunne også dokumentere, at Svend Pedersen er blevet dømt til at betale 23.000 kroner til den kontroversielle advokat og formand for partiet Stram Kurs Rasmus Paludan, som han hyrede som advokat, men uden at betale salæret.

Pernille Vermund forklarer over for Ekstra Bladet, at Svend Pedersen nu er ekskluderet, blandt andet for at have givet udtryk for, at det var 'klogt og rigtigt', da en person på Facebook citerede Mogens Glistrup for at skulle have sagt, at 'alle gode danskere er racister'.

»Jeg har gjort klar, fra vi stiftede Nye Borgerlige, at vi er ikke racister, og vi ville ikke kendes som racister. Og derfor har den slags også tidligere haft en kort proces i Nye Borgerlige,« siger Vermund til Ekstra Bladet.

I forbindelse med eksklusionen af Svend Pedersen har flere medlemmer af Nye Borgerliges lokalforening i København skrevet på sociale medier, at de også forlader partiet.

Blandt andre har bestyrelsesmedlem Per Mejlholm meldt sig ud. Det er i den tråd, hvor Svend Pedersens kommenterer sin eksklusion.

Derudover har Emil West, formand for Nye Borgerlige Ungdom Storkøbenhavn og også aktiv i Nye Borgerliges lokalforening i Københavnm, meldt sig ud.

Han forklarer på Facebook, at han støtter Svend Pedersen.

'Jeg har derfor taget beslutningen om at udmelde mig fra Nye Borgerlige og alle tilknyttede organisationer, da jeg ikke længere kan se mig selv i Nye Borgerlige på baggrund af denne uretfærdige behandling. Svend Pedersen har min fulde opbakning,' skriver Emil West.

Svend Pedersen stiftede Nye Borgerlige sammen med Peter Seier Christensen og Pernille Vermund, men meldte sig hurtigt ud af partiet igen.

Han har været nære personlige venner med Pernille Vermund og blandt andet været på ferie med hende og hendes eksmand Lars Tvede.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Pernille Vermund og uddybende kommentarer fra Svend Pedersen.