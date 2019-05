- Det er ret dramatisk, siger Erik Holstein om, at Folkebevægelsen ser ud til at ryge ud af EU-Parlamentet.

De mest EU-kritiske partier står til et dårligt valg, viser valgstedsmålinger fra DR og TV2.

For første gang nogensinde ser Folkebevægelsen mod EU ud til ikke at få en plads i parlamentet, og Dansk Folkeparti står til at gå kraftigt tilbage.

Partiet havde før valget fire mandater, men DR's måling spår partiet til kun at få et.

TV2's måling ser en smule mere positiv ud med to mandater til DF.

- Der er jo en verden til forskel på de to målinger. To mandater vil DF nok gerne sælge den for, vurderer Erik Holstein, politisk kommentator hos Altinget.

- De havde forventet en halvering. Men hvis DF ender med ét mandat, så skal man have Peter Kofod, som ikke er lige så velbevandret i EU-politik som Anders Vistisen, og så er det på alle måder helt forfærdeligt for dem.

Erik Holstein mener, at det kan betyde Folkebevægelsen mod EU's endeligt, hvis partiet mister sin plads i parlamentet.

- Det ser ud til at være rimelig katastrofalt for modstanderne af EU. Det er ret dramatisk for Folkebevægelsen mod EU, som jo kan risikere at dø af det her.

- Jeg tror, at de er blevet ramt af alle efterveerne fra brexit. Det gennemsyrer hele deres projekt, siger han.

Socialdemokratiet står umiddelbart til at blive det største danske parti i Europa-Parlamentet.

Hos DR står Socialdemokratiet til fire mandater, hvilket er en fremgang på ét mandat sammenlignet med 2014-resultatet.

Hos TV2 står partiet fortsat til tre mandater, hvilket Venstre også står til i samme valgstedsmåling.

Venstre står ligeledes til tre mandater hos DR. Ved 2014-valget fik Venstre to mandater.

Både SF og De Radikale står til en fordobling af antallet af mandater, nemlig fra et til to.

