Lidt over en tredjedel af Venstres vælgere foretrækker Søren Pape Poulsen fra De Konservative som statsministerkandidat frem for Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen. Det viser en ny rundspørge foretaget af YouGov.

Omvendt er tiltroen blandt De Konservative vælgere til Søren Pape Poulsen enorm, hvor 94 procent af De Konservative vælgere peger på ham.

»Venstres vælgere tror, de får en mere samlende karakter, en jovial og en formand, som er noget mere nede på jorden. Der ligger måske en forestilling om, at han har nogle Schlüter-agtige egenskaber,« siger Søs Marie Serup.

Men den udvikling i magtforholdet kommer ikke bag på B.T.s politiske kommentator, Søs Marie Serup.

»Det er ikke specielt overraskende, at Søren Pape Poulsen er en populær statsministerkandidat blandt de borgerlige vælgere. Han har en betydelig gennemslagskraft i forhold de borgerlige vælgere,« siger Søs Marie Serup og tilføjer.

»Han er det borgerlige Danmarks de facto statsministerkandidat, uanset om han har erklæret det eller ej.«

Søren Pape Poulsen har modsat Jakob Ellemann-Jensen ikke erklæret sig som statsministerkandidat.

»Derfor er der en skævvridning af, at der er en erklæret statsministerkandidat, som derfor har en skydeskive på ryggen, mens der er en uerklæret kandidat, som i virkeligheden er statsministerkandidat, men som også sejler med en form for bekvemmelighed,« siger Søs Marie Serup.

Søs Marie Serup peger på, at mange af partiets stemmeslugere har forladt partiet, og derfor har partiet skullet finde sig selv igen, efter at have været de borgerliges førstevalg som statsministerkandidat.

»Det er et bekymringspunkt for Venstre, som ellers synes, de har kæmpet sig frem til at være naturligt førstevalg til magten, som de nu har mistet og skal til at arbejde for at få igen.«