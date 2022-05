Et besøg på Christiansborg onsdag resulterede i en særlig hilsen til 17-årige Axel Moen fra 2. A på Hasseris Gymnasium.

Forinden besøget havde Axel Moen nemlig tweetet til Liberal Alliances partileder, Alex Vanopslagh:

»Hvad er chancen for, at du hilser på mig ved navn, så jeg ligner en fucking badass, når min klasse skal til rundvisning med dig på onsdag?«

Og chancen var stor.

17-årige Axel fra 2. a på Hasseris Gymnasium fik særlig hilsen fra LA's partileder Alex Vanopslagh under rundtur på Christiansborg. Vis mere 17-årige Axel fra 2. a på Hasseris Gymnasium fik særlig hilsen fra LA's partileder Alex Vanopslagh under rundtur på Christiansborg.

I al fald fik han et tweet tilbage, hvor den 30-årige partileder skrev:

»Selvfølgelig. Vi kører fist bump, kram og to slag på ryggen, efterfulgt af 'godt og se dig, gamle' – deal? Men du skal holde masken foran de andre.«

Som skrevet så gjort. Foran en synligt begejstret klasse – og klasselærer – startede rundvisningen med den personlige hilsen fra LAs partileder. Og det lykkedes Alex Moen at holde masken.

»Vi drenge i klassen synes, han er ret fed. Han er fed at høre på. Ikke nødvendigvis, fordi vi er enige med ham, men fordi han er ungdommelig, når han taler,« fortæller Axel Moen dagen derpå.

Hans stunt med partilederen var ellers ved at blive afsløret, inden planen kunne føres ud i livet. Hans tweet blev nemlig omtalt i radioen på P4 Nordjylland, ligesom Anders Hemmingsen også lavede et opslag om det.

Et opslag, der dog blev slettet, inden for mange af Axels klassekammerater så det.

Få flere nyheder fra Aalborg

Kære læser Mit navn er Mette Rask Bentzen, og jeg er redaktør for B.T. Aalborg. Vi er otte journalister, der fra det centrale Aalborg dækker byen både kærligt og kritisk. Vi jubler med, når AaB eller Aalborg Håndbold henter sejre, og vi jagter svar, når politikerne fejler. Vores redaktion holder til på Vesterbro 51-53, og vi vil gerne høre fra dig! Hvad mener du, der mangler at blive sat fokus på i Aalborg? Skriv til os på: tipaalborg@bt.dk Følg os på Facebook her: B.T. Aalborg og på vores Instagram-profil, B.T. Aalborg

»Det var egentligt bare op til besøget, at jeg ville holde det hemmeligt for min klasse. Og det lykkedes meget godt. Det var få, der vidste det,« siger Axel Moen og fortsætter:

»I dagene op til prøvede jeg også at plante en historie om, at jeg kendte Alex. Da rundvisningen var ovre, var de faktisk i chok over, at det bare var et stunt,« fortæller en grinende Axel Moen.

Kommer dine klassekammerater til at tro på dig, næste gang du fortæller noget?

»Det er et godt spørgsmål. Det håber jeg da. Det var jo for, at de kunne få et smil på læben. Og de blev lige så begejstrede over det, som jeg selv blev. Jeg tror dog ikke helt, min lærer opfattede, hvad der skete,« siger Alex Moen og fortsætter:

»Vi har ikke andet skæg end det, vi selv finder på.«