Dansk Folkeparti er kommet i modvind med deres nye kampagne Stop Vanviddet. Partiet mener selv, at kampagnen er blevet 'trollet' af woke-aktivister.

Inde på den nye kampagneside kan man stifte bekendtskab med det, som partiet kalder »skøre woke-historier«.

Det er for eksempel historien om, at isen Kæmpe Eskimo ikke længere må hedde Kæmpe Eskimo, fordi det fornærmer forskellige folkeslag.

Når man har læst historierne, så kan man give historien stjerner mellem en og fem stjerner, alt efter hvor skør, man nu synes, den er.

Fem stjerner betyder, at det er så skørt, som det overhovedet kan være. En stjerne, at det overhovedet ikke er skørt.

Og her kommer vi så til balladen. Brugerne synes nemlig slet ikke, at Dansk Folkepartis »skøre historier« er spor skøre.

Historien om isen Kæmpe Eskimo får for eksempel kun en samlet score på 1,7 ud af fem af de i alt 912 personer, der har stemt.

Screenshot fra DFs kampagneside Foto: Peter Astrup Vis mere Screenshot fra DFs kampagneside Foto: Peter Astrup

En anden historie om at en mand, som har foretaget juridisk kønsskifte, har forlangt at afsone i et kvindefængsel, får kun scoren 1,3 af de i alt 403 brugere, der har stemt.

Dansk Folkepartis politiske ordfører, Mette Thiesen, forklarer, at hun mener, at langt de fleste danskere alligevel mener, at der er tale om gakgak-historier.

Mette Thiesen, I er jo helt til grin. Er I ikke?

»Nej. Vi har lavet en hjemmeside med åbenlyse woke-tåbeligheder. Jeg kan så forstå, at et større Twitter-segment (X-segment, red.) er blevet mobiliseret og har været inde og stemme,« siger Mette Thiesen.

Man skal jo heller ikke spørge internettet om noget. Skulle I ikke bare have droppet at lave en afstemning?

»Det kan man diskutere, men jeg tror, at langt de fleste danskere mener som os. Der er tale om åbenlyst vanvittige eksempler. Så tak til alle woke-aktivisterne.«

Tak for hvad? Lort?

»Nej, de har jo kun formået at skabe endnu mere opmærksomhed på Dansk Folkepartis politik og fremhævet vores kampagne. Nu kommer der også en artikel i B.T.«

Kan det ikke bare være, at folk faktisk synes, det er fornuftigt, at man ikke skal kalde en is for en Kæmpe Eskimo for ikke at såre andre?

»Haha, nej, det er jeg helt overbevist om, at folk ikke synes. Det er en lille bitte minoritet, som vil presse deres holdninger ned over hovedet på os andre,« siger Mette Thiesen.

Du kan i øvrigt selv indsende woke-historier, som du synes er skøre. Måske kommer de med på kampagnesiden.