»Der er ting, der er blevet bedre, men der er rigtig, rigtig mange ting, der ikke er godt nok. De ting bliver kun bedre, hvis der bliver ryddet ud og bliver ansat nogle nye mennesker.«

Sådan lød den kradse kritik fra svømmeren Jeanette Ottesen efter hendes sidste løb ved OL. Lussingen er rettet Dansk Svømmeunion, som hun tidligere har anklaget for en usund træningskultur, ledelsessvigt og manglende støtte. Samtidig forklarede Jeanette Ottesen, at hun har kontaktet unionen for at tilbyde sin hjælp.

Hos Dansk Svømmeunion ser man meget alvorligt på Ottesens kritik, men forklarer samtidig, at der er ændringer på vej.

»Vi har fået ny direktør 1. januar. Jeg tiltrådte som formand i april, og vi har en landstræner, som kun har været her i et par år. Jeg synes, at der er blevet skiftet rigtig meget ud, og vi er i gang med en rigtig god proces – og det synes jeg, at der har været i nogle år,« lyder det fra bestyrelsesformand Pia Johansen i Dansk Svømmeunion.

4 x 100 meter fri, finale: Pernille Blume, Julie Kepp Jensen, Jeanette Ottesen, Signe Bro, søndag den 25 juli 2021. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere 4 x 100 meter fri, finale: Pernille Blume, Julie Kepp Jensen, Jeanette Ottesen, Signe Bro, søndag den 25 juli 2021. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Bestyrelsesformanden forklarer samtidig, at hun er klar til at samarbejde med Jeanette Ottesen, og at hun anerkender kritikken fra den danske svømmestjerne:

»Det er fair nok, at hun synes det. Vi har kontakt til Jeanette, og selvfølgelig skal hun have lov til at uddybe, hvad hun mener, og vi vil gerne lytte til hendes gode input. Hun ser det fra sit synspunkt, som er toppen af dansk svømning, men jeg ser det fra et andet synspunkt. Jeg skal se det fra hele Dansk Svømmeunion, og vi skal kigge på alle discipliner, og når vi kigger på elitesvømning, så udvikler vi os også der. Hun har ret i, at det er små skridt ad gangen, for det tager lang tid.«

Hos Dansk Svømmeunion mener man, at man er på vej til et bedre samarbejde og en styrket svømmeunion, men det er en lang og sej proces. Og det er blandt andet takket været Jeanette Ottesen, at tingene bliver bedre. Eksempelvis i forhold til at blive mor som eliteidrætsudøver, forklarer Pia Johansen.

»Hun er jo om nogen en, der viser, at der er tale om det lange seje træk, når det handler om at blive en af verdens mest vindende atleter. Selvfølgelig skal vi have en ordning, så eliteatleter også har mulighed for at have en indkomst, eller en barselsordning. Fakta er, at Jeanette er en af dem, som er gået forrest i hele det her med, at hun bliver mor undervejs,« fortæller Pia Johansen og fortsætter:

Kammeradvokaten afsluttede i foråret 2020 sin uvildige undersøgelse af forholdene i dansk elitesvømning fra 2001 og frem. På baggrund af den undersøgelse oplyste DIF følgende: 'Den uvildige undersøgelse af forholdene i dansk elitesvømning fra 2001 og frem til i dag er nu afsluttet. Og konklusionen er entydig: Der er begået betydelige ledelsessvigt hos navnlig Dansk Svømmeunion, men også Team Danmark i perioden 2003-2013.' – Fra venstre: Kammeradvokat Tormod Tingstadt, dengang bestyrelsesformand i Team Danmark, Frank Jensen, og dengang bestyrelsesformanden i DIF, Niels Nygaard. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Kammeradvokaten afsluttede i foråret 2020 sin uvildige undersøgelse af forholdene i dansk elitesvømning fra 2001 og frem. På baggrund af den undersøgelse oplyste DIF følgende: 'Den uvildige undersøgelse af forholdene i dansk elitesvømning fra 2001 og frem til i dag er nu afsluttet. Og konklusionen er entydig: Der er begået betydelige ledelsessvigt hos navnlig Dansk Svømmeunion, men også Team Danmark i perioden 2003-2013.' – Fra venstre: Kammeradvokat Tormod Tingstadt, dengang bestyrelsesformand i Team Danmark, Frank Jensen, og dengang bestyrelsesformanden i DIF, Niels Nygaard. Foto: Niels Christian Vilmann

»Tidligere har der været tradition for, at man måske stoppede sin karriere, når man var først i 20erne, men Jeanette viser vejen og gør det helt rigtige. Og selvfølgelig er vi også kede af, at der ikke har været støttemuligheder på det tidspunkt, hvor Jeanette bliver gravid, men det arbejder vi for, at der bliver, og vi arbejder med udviklingen i Dansk Svømmeunion. Men det er det lange seje træk, og det ved Jeanette også godt.«

Hvad der skal til fremadrettet i Dansk Svømmeunion er ikke planlagt til fulde, for ifølge Pia Johansen ændrer unionen sig hele tiden. Sikkert er det dog, at der er plads til Jeanette Ottesen, når hun er færdig med at være aktiv:

»Vi vil rigtig gerne samarbejde, og alle gode ideer er velkomne, for vi har en union, som udvikler sig hele tiden, og det vil den også i fremtiden.«

»Vi vil snakke med Jeanette om det, hun har sagt, og det skal vi gøre snart. Vi har taget kontakt til Jeanette, ligeså vel som hun i interviewet siger, at hun gerne vil samarbejde eller være en del af Dansk Svømmeunion, når hun er færdig med at være aktiv. Og det vil vi gerne have, at hun bliver.«