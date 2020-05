Siden den nationale nedlukning trådte kraft i midten af marts, har der været knap så meget svung i hammeren rundt omkring i retssalene i de danske domstole.

Kun de allermest kritiske sager er blevet ført, hvilket har betydet af tvangsauktionerne, hvor boligejere er endt i fogedretten, enten er blevet aflyst eller udsat.

Men nu er domstolene så småt ved at åbne igen, og det betyder, at tvangsauktionerne også er ved at komme tilbage på tapetet - men dette bliver ikke på helt samme vis som tidligere. Det skriver boligsitet Boliga.dk.

'Førhen afholdt vi auktionerne i mindre retslokaler, men nu har vi fundet et større lokale i fogedretsbygningen, hvor der er plads til omkring 24 potentielle købere med to meters afstand, så vi ikke behøver at afvise nogen ved døren, men det dog sjældent, at der kommer så mange', siger retspræsident i Retten i Odense, Henrik Agersnap til Boliga.dk.

Også i Retten i Nykøbing Falster, som håndterer tvangsauktioner fra Lolland-Falster, der har der højeste antal begærede auktioner på landsplan, ser den nye hverdag også anderledes ud.

'For at mindske presset på byretten har vi lånt salen i Østre Landsrets afdeling her i Nykøbing. Der kan dukke mange mennesker op til en tvangsauktion, så har vi brug for et større lokale for at kunne overholde afstandskravene', siger Anne Bundgaard, der er dommer i Retten i Nykøbing Falster.

'Der skal også være plads nok til potentielle købere, så vi ikke bliver nødt til at lukke døren for næsen af ham med den store pengepung', siger hun til Boliga.dk.

Udskudte tvangsauktioner først

Indtil videre er der i år, blevet begæret 613 1.auktioner på landsplan: 73 af dem på Fyn og 62 på Lolland-Falster, det viser oplysninger fra tvangsauktionssitet Itvang.dk.

Dermed ser antallet af begærede 1.auktioner ud til fortsat at følge den nedadgående kurve, der har præget tvangsauktionsmarkedet de senere år.

'Der lå ikke en masse sager og ventede, da der blev lukket ned, det betyder også, at der er plads til at køre de sager, der blev udskudt. De er alle sat på med start fra den 29. maj og er selvfølgelig forsinket på grund af krisen, men de nye sager, der kommer ind, bliver kørt med samme behandlingstid som før', siger hun til Boliga.dk.

Tvangsauktionerne i Nykøbing Falster bliver kørt en gang om ugen med omkring 15 auktioner om dagen med 20 minutters mellemrum.

I Odense har de 27 sager, som havde ophobet sig, mens domstolenes nødberedskab og nedlukning af ikke kritiske retssager har fundet sted.

'De er allesammen blevet sat på igen og de sidste kommer til at køre i slutningen af august, og så er vi også begyndt at planlægge de nye sager, som kommer ind. Det kan godt være at behandlingstiden bliver lidt længere på de nye, end den ellers ville have været, men ikke påfaldende meget', siger Henrik Agersnap til Boliga.dk.

Også i Odense finder auktionerne sted en gang om ugen og altså nu i et nyt og større lokale. Alle interesserede har mulighed for at møde op i fogedretten og byde på tvangsauktioner, der afholdes i Danmark.

Da handelsforman adskiller sig en del fra huskøb foretaget i almindelig fri handel, kan det være en god ide at alliere sig med professionelle rådgivere.

Se ejendomme på tvangsauktion her