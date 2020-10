Bum. Så lå den dér. 100 meter lang – i vandret position frem for lodret.

»Vi er uforstående over, hvordan det kan ske. At den kun er 15 år gammel, gør det endnu mere mystisk,« siger en 'chokeret' Torben Frederiksen.

Over for Århus Stiftstidende sætter direktøren i Himmerlands Grovvare nu ord på, at hans store fabrik på havnen i Aarhus er blevet en skorsten fattigere.

Kort før midnat onsdag aften dejsede den store stålkonstruktion simpelthen omkuld. Ned over havnen, ned over en vej og ned i havnebassinet. Se bare her:

Skorstenen væltetede ned ved havnebassin 3 i Aarhus Havn. Foto: Ernst van Norde

Derfor har havnekajen ved Danziggade og Vilnagade siden været spærret.

Skorstenen blev sat op i 2005, og Torben Frederiksen forklarer, at den var monteret med »store jernbeslag«, som altså af endnu uvisse grunde ikke kunne holde.

Han priser sig samtidig lykkelig over, at ulykken skete sent om aftenen og ikke om dagen.

Det samme sagde politiets vagtchef, da B.T. talte med ham torsdag morgen.

Området er afspærret. Foto: Ernst van Norde

»Det skete på et heldigt tidspunkt. Havde det været et andet tidspunkt, kunne det være, at den havde ramt en lastbil, som kører til og fra grovvareselskabet DLG,« sagde Per Bennekov fra Østjyllands Politi.

Området er torsdag eftermiddag fortsat afspærret. Politiet har videre konstateret, at de tekniske undersøgelser og oprydningsarbejdet efter den omtumlede kolos vil vare mindst resten af dagen.

Også trafikken på vandet vil være påvirket, indtil skorstenen er fjernet.

Himmerlands Grovvares fabrik på Aarhus Havn producerer foder til grise, heste og kvæg.