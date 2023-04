Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Flere kvinder og piger har gennem tiden stået frem og påstået, at de var den britiske pige Madeleine McCann, der som knap 4-årige forsvandt under en ferie i Portugal i 2007.

For en polsk kvinde stoppede påstanden dog efter et visit på det amerikanske tv-program 'Dr. Phil'. Det førte til, at hun blev dna-testet, hvilket efterfølgende førte til, at hun ændrede sit opsigtsvækkende Instagram-profilnavn.

Det vakte ellers store overskrifter, da den 21-årige polske kvinde Julia Wendell sidste år oprettede en instagramprofil med navnet 'Iammadeleinemccann' (Jeg er Madeleine McCann).

Den lyshårede kvinde insisterede hårdnakket på, at hendes forældre ikke var hendes biologiske forældre, og at hun var den forsvundne britiske pige.

Eftersøgningen efter Madeleine McCann har været enorm. Foto: STR Vis mere Eftersøgningen efter Madeleine McCann har været enorm. Foto: STR

Og selv om både hendes forældre og polsk politi gentagne gange har afvist påstanden, så holdt hun alligevel fast i sin fortælling.

Men den sluttede så, da hun i slutningen af marts medvirkede i det kendte amerikanske tv-program 'Dr. Phil', hvor psykologen Dr. Phil udspørger deltagerne om deres problemer og påstande.

Ifølge Daily Mail og Radaronline fremlagde Julia Wendell i programmet de beviser, som hun mente, viste, at hun var den forsvundne pige – herunder forskellige mærker på hendes krop, som ifølge Wendell var identiske med McCanns. Den forsvundne britiske pige var blandt andet kendt for at have en særlig streg i sit ene øje, og den påstod Wendell også, at hun havde. Hun havde dog ingen dna-test som bevis for sin påstand.

Den blev dog taget efter programmet, og i begyndelsen af april fik hun svar på dna-testen. Og svaret viser, at hun ikke kan være Madeleine McCann.

Madeleine McCann forsvandt under en ferie i Portugal i 2007. Foto: - Vis mere Madeleine McCann forsvandt under en ferie i Portugal i 2007. Foto: -

Det har ikke været muligt at fastslå, om Julia Wendells forældre i Polen er hendes biologiske forældre, da der ikke er lavet test af dem.

Men testen kan konkludere, at hun er af østeuropæisk afstamning.

»Testen viser, at hun er 100 polsk med en ubetydelig indflydelse fra Litauen og Rusland,« har den private efterforsker, Dr. Fia Johansson, oplyst ifølge Daily Mail.

Til gengæld var der intet spor på, at hun skal have et tysk eller britisk genetisk ophav.

Ifølge den private efterforsker er sagen dog mere kompliceret end blot den unge kvindes påstand.

»Hun troede virkelig på, hvad hun sagde, og med så mange spørgsmål omkring kendes barndom, kan man nemt forstå hende,« siger hun og tilføjer, at hun også undrer sig over, at hendes forældre ikke har været mere villige til at hjælpe med at løse sagen.

Hendes forældre og familie udtalte dog i en pressemeddelelse i februar, at de er kede af sagen:

»For os som familie er det tydeligt, at Julia er vores datter, barnebarn, søster, niece, kusine og stedniece«, lød det i meddelelsen ifølge The Mirror.

Eftersøgningen efter Madeleine McCann har været enorm. Foto: STR Vis mere Eftersøgningen efter Madeleine McCann har været enorm. Foto: STR

Wendell har efter dna-testen skiftet navnet på sin Instagram profil til sit eget navn – dog i en lidt anden version, nemlig Julia Wandelt. Her har hun også undskyldt for, hvis hun har gjort nogen kede af det med sine påstande.

Madeleine McCanns forældre, Kate og Gerry McCann udsendte en kort pressemeddelelse om sagen i begyndelsen af april:

»Der er ikke noget at fortælle på dette tidspunkt. Hvis der bliver noget, så vil det komme fra The Metropolitan Police«, lød det i meddelelsen ifølge Edinburghlive.

Tysk politi har de seneste år har haft den tyske seksualforbryder Christian Brueckner som hovedmistænkt i sagen om Madelaine McCanns forsvinden. Politiet mener, at han har dræbt den lille pige.

Han blev sidste år tiltalt for yderligere tre nye voldtægter og to sager om blufærdighedskrænkelser af børn. Sagen har endnu ikke været for retten.

Christian Brueckner afsoner i øjeblikket en straf på syv års fængsel for voldtægt af en 72-årige kvinder i Portugal tilbage i 2007 – i samme område, hvorfra Madeleine McCann forsvandt.