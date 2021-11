Champagne og 'surprise' var i fokus, da Hummel-ejer Christian Stadil tirsdag fyldte 50 år.

Hummel-milliardæren har fået en brændende passion for den boblende drik, og derfor blev den midtpunkt, da venner, familier og kollega tog fusen på ham på dagen.

»Jeg tror, det er første gang, at jeg sådan rigtig er blevet overrasket. Jeg anede intet,« siger Christian Stadil til B.T., da han har sundet sig et par dage efter strabadserne. Han fortalte ellers i et interview før sin fødselsdag, at han virkelig ikke var glad for overraskelser.

Men det valgte hans omgangskreds at ignorere. Midt i et strategimøde blev milliardæren overrasket med et arrangement med gourmetburgere, hotdogs, champagne og en liveoptræden fra Signe Svendsen.

Champagne var en stor del af temaet på Christian Stadils fødselsdag – selv om den rigtige fest først holdes næste år.

»Jeg syntes, at jeg havde en forrygende fødselsdag, og jeg er meget taknemmelig for, at så mange kollegaer, venner og familie tog deres tid til at deltage. Det tager jeg bestemt ikke for givet« lyder det fra Hummel-milliardæren, der på Instagram blandt andet fremviste en af sine specielle gaver – et wave surf board med hans eget champagnemærke malet på.

Christian Stadils store lidenskab for champagne er ny, men faktisk blev han på en sjov måde knyttet til luksuschampagne allerede for mange år siden.

For en del år siden – inden de sociale medier for alvor blev rigtig hotte – blev Christian Stadil udnævnt som ambassadør for luksuschampagnen Dom Pérignon.

Og det var en sjov oplevelse, fortæller han:

Christian Stadil blev overrasket af kollegaer, venner og familie med en surprisefrokost midt i et strategimøde.

»Jeg kunne en gang om året holde en middag gratis i vores hus, hvor topkokke som for eksempel Thomas Rode kom og lavede maden. Alt var gratis, hvilket jo ikke gjorde det værre,« fortæller Hummel-ejeren, der er kendt for, at han ikke ynder at ødsle med formuen.

Dertil kom, at Dom Pérignon stod for alle drikkevarerne, samt at Dom Pérignons kældermester kom og fortalte om de forskellige champagner.

»Jeg skulle ikke gøre andet end at invitere nogle venner. Og så satsede de nok på, at nogle af de venner, jeg havde, ville være gode ambassadører,« siger Christian Stadil, der blandt andet inviterede sine venner Felix Smith og Alexander Kølpin til en af middagene. Samt flere andre kendte venner.

»Det var vildt fantastisk, men lidt spildt på mig, fordi jeg ikke var så nørdet, som jeg er i dag,« siger han og tilføjer, at han da ikke ville have noget imod at blive ambassadør igen, nu hvor han har fået den store passion for champagne.

Christian Stadil med sin champagne.

Siden er der sket en del med Christian Stadils viden om den eksklusive drik. Han har læst alt, hvad han kunne komme i nærheden af om champagne. Han har endda også fået lavet sin egen champagne.

»Når børnene har fået slik og har set en tegnefilm, og klokken er blevet ni fredag aften, så skal der også være lidt fest for far og mor,« siger han og fortæller, at det er der, han lader korkproppen springe.

»Så kan jeg til gengæld også gå og nørde hele ugen med, hvilken champagne jeg skal åbne om fredagen,« fortalte han til B.T. forud for sin fødselsdag.

Faktisk er han så bidt af champagne, at den mousserende vin også bliver en vigtig bestanddel af den kæmpe 50-års fødselsdag, som han planlægger at holde næste år. For festlighederne tirsdag var kun en lille del af fejringen.

Til næste år planlægger han en fest, der skal strække sig over flere dage.

»Jeg har stor interesse for kultur og kunst og litteratur og musik, og det vil jeg gerne forene over et par dage med champagne og burger. Den der festivalstemning, hvor man måske møder en direktørkollega, og hvor x kommer og spiller,« fortæller han.