Først måtte han sætte sit luksussommerhus til salg. Så trak han tæppet væk under Danmarks største motorsportshold, GMB Motorsport. Og nu smuldrer imperiet videre.

Den pressede danske milliardær, René Birch, har den seneste tid ladet endnu flere af sine selskaber gå konkurs, og det har resulteret i, at hundredvis har mistet jobbet.

Det skriver Finans.

Ifølge mediet har den Silkeborg-baserede rigmand, der egentlig var uddannet mejerist, men som blev milliardær, da han solgte sin virksomhed Birch Ejendomme tilbage i 2022, ladet hele fire af sine selskaber gå konkurs.

Blandt de konkursramte selskaber er GMB Produktion, der producerer huse. Ifølge Finans er hovedparten af de ansatte blevet opsagt. Det drejer sig om over 300 personer, melder Christian Jul Madsen fra Kromann Reumert, der er en af konkursboets advokater.

»Rekonstruktionen blev opgivet, da der skulle betales lønninger til de mange ansatte. Det var ikke muligt at finansiere, og derfor er selskabet taget under konkursbehandling,« udtaler han til Finans.

Derudover er selskabet VVS-virksomheden GMB Winther Installatør, som Birch ejede sammen med flere andre erhvervsfolk, også taget under konkursbehandling.

René Birchs nedtur kom for alvor i fokus, efter at både Nordjyske og Midtjyllands Avis i midten af februar kunne skrive, at han havde sat sit luksus sommerhus i Skagen til salg for 30 millioner kroner.

Kort efter kunne Midtjyllands Avis oplyse, at Birchs selskab GMB Entreprenør var gået konkurs, mens GMB Produktion var under rekonstruktion.

Dernæst kom turen til Danmarks største motorsportshold, GMB Motorsport, der måtte lukke som følge af konkurserne.

Og sidenhen har GMB Produktion og GMB Winther Installatør altså fulgt efter med konkurser.

René Birch har i et interview med Midtjyllands Avis udtalt, at hans store projekt er helt i knæ, og at han føler det som om, at han har fået en mavepuster.

Som et nyre-hug

Miseren skyldtes, at man opdagede, at forretningsmodellen i GMB Produktion ikke var profitabel, men gav underskud.

»Jeg havde aldrig troet, at det kunne ramme mig sådan. Men det gjorde det. Det var som at få et nyre-hug, så et i leveren og så på snotten. Det gjorde meget, meget ondt,« har erhvervsmanden fortalt til Midtjyllands Avis, der satsede alt efter sit milliardsalg af Birch Ejendomme på de nye projekter.

Han tilføjede, at hans fokus er på at få koncernen til at overleve ved blandt andet at få afsat bygninger, maskineri og andre aktiviteter. Birch håber, at man kan finde nogen, der ønsker at drive hans projekt videre.

Ifølge Estate Media er gælden i selskaberne GMB Produktion og GMB Entreprenør steget med over 300 millioner kroner på et år.

Det er ifølge konkursadvokat Morten Bjerregaard fra Bjerregaard Advokater 'en bemærkelsesværdig stigning'.

»Når der på kort tid sker en så stor stigning i gælden, er det et udtryk for, at noget er anderledes. Når noget er anderledes, kan det skyldes gode eller dårlige omstændigheder – men det er tydeligt, at det i dette tilfælde skyldes dårlige omstændigheder,« har han tidligere udtalt til Estate Media.

René Birch havde i regnskabet for 2022/ 2023 en egenkapital på knap 900 millioner kroner i sit holdingselskab GMB Holding 2ApS, som han ejer sammen med sine to børn, Gustav og Marius.