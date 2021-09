Det er dejligt at have succes og tjene mange penge. Men der følger også en bagside med succesen.

Den har Coolshop-ejer Jacob Risgaard fået at føle. Han oplever tit, at folk forsøger at udnytte ham.

»Det startede egentlig med Coolshop for mange år siden, at jeg fik beskeder som altid i november, hvor det var: 'Hej, Jacob, det er Henrik fra folkeskolen. Håber, du har det godt. Forresten kan du hjælpe med en god pris på coolshop,« fortæller den kendte iværksætter og millionær i Radio 4-podcasten ‘Drømmesengen.'

I podcasten gennemgås en personlighedstest, som han har taget – og der har Jacob Risgaard svaret, at han er ‘enig’ i, at de fleste mennesker vil udnytte en. Desuden har han svaret ‘enig’ til, at han bliver mistænksom, hvis nogen gør noget godt.

Den 44-årige frederikshavner uddyber, at det kommer af de mange gentagne gange, hvor han har oplevet at blive kontaktet af gamle venner, eller hvor han får nye venner eller bekendte, som han finder spændende, men hvor de så efter et par indledende samtaler beder om hjælp. Tidligere kom henvendelserne primært op til jul.

»Jeg er begyndt at kalde dem 1-2-3 venner. Før kaldte jeg dem decembervenner. 1-2-3 venner er de folk, jeg lader komme ind i mit liv, fordi jeg synes, de er dygtige, spændende eller synger godt.«

»Men tredje gang, vi mødes, så kommer den der. ‘Forresten Jacob, jeg har en idé til en app. Eller jeg har allerede en virksomhed, som godt kunne bruge,« siger Jacob Risgaard og udbryder:

»Jeg føler mig nærmest voldtaget.«

Han fortæller, at han efterfølgende mister alt for den type personer.

»Så altid svesken på disken. Jeg vil hellere have lorten, inden vi starter på alt det gode,« lyder rådet fra Risgaard til dem, der fremover falder i snak med den kendte ‘Løve’ fra ‘Løvens Hule’.