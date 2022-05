Folk, der løber op på scenen og stjæler mikrofoner. En stikpille til Vladimir Putin. Rygter om brug af kokain under stemmeoptællingen.

Der har gennem årene fundet masser af skandaler sted under Eurovision.

Herunder kan du få et overblik over nogle af de største og mest opsigtsvækkende – og de seneste er såmænd fra i år og sidste år.

Kaos få dage før showet – scenen virkede alligevel ikke

Få dage før, at Eurovision skulle skydes i gang i år, fik en række lande pludselig travlt med at ændre deres sceneshow.

Her ses en af årets værter, Laura Pausini, foran Eurovision-scenen i Torino.

For et af hovedelementerne på scenen – en form for metalkonstrueret 'sol' – fungerede ikke efter hensigten.

Og i stedet for at kunne dreje rundt, som det var planen, endte den med at måtte stå stille på scenen.

Det påvirkede også det danske Eurovision-håb, Reddi, som i begyndelsen havde tænkt sig at bruge den.

Vinder blev beskyldt for at have taget kokain

Da det italienske rockband Måneskin sidste år sejrede i sangkonkurrencen, blev forsangeren, Damiano David, på det efterfølgende vinderpressemøde spurgt ind til rygter og beskyldninger på de sociale medier, hvor flere mente at have set, at han tog stoffer, mens stemmerne var ved at blive talt op.

Det afviste han dog på det kraftigste og sagde med det samme, at han ville lade sig teste for narkotika for at bevise sin uskyld.

Testen viste også senere, at der ikke var noget at komme efter.



Stjal sangerindes mikrofon

Midt mens den britiske sangerinde SuRie optrådte under Eurovision for tre år siden i Portugal, formåede sikkerhedsfolk ikke at forhindre en mand fra publikum i at hoppe på scenen.

Her snuppede han mikrofonen ud af hånden på sangerinden, der var i gang med at fremføre nummeret 'Storm'.

Manden, der havde en rygsæk på ryggen og et rødt tørklæde om hovedet, holdt fast i mikrofonen i cirka 10 sekunder, mens han ifølge BBC sagde: 'Nazister i de britiske medier, vi kræver frihed!'

Efter manden var blevet fanget og fragtet af scenen, blev SuRie tilbudt at få en ny chance til at synge sin sang. Det ønskede hun dog ikke. (Se optrinet 1,30 min. inde i videoen.)

Viste bar bagdel på scenen

Sikkerhedsvagterne fik pludselig også travlt under finalen ved Eurovision Song Contest for fem år siden i Ukraine.



Mens stemmerne tikkede ind fra hele verden, underholdt blandt andet den tidligere vinder af sangkonkurrencen – Jamala – med sin nye sang. Men få sekunder inde i sangen løb en unavngiven mand dog med opmærksomheden, da han pludselig sprang op på det forhøjede podium, som hun stod på ude blandt publikum.

Manden – som bar et australsk flag rundt om sine skuldre – formåede at løbe en halv omgang rundt om hende, mens hun forsøgte at fortsætte med at synge, før han til sidst valgte at trække sine bukser ned og vise sin bagdel for over 180 millioner tv-seere verden over.

Jamala fortsatte sin sang uden pauser, efter manden var fjernet.

Cliff snydt for sejren

I mere end 40 år har der været tvivl: Burde den engelske sanger sir Cliff Richard have vundet, da han deltog i Eurovision med sangen 'Congratulations', som var en storfavorit til at løbe med sejren?



Den engelske sanger blev nummer to i konkurrencen. Vinderen blev Spanien med sangen 'La La La'. Mange mener dog, at der var snyd og aftalt spil involveret i konkurrencen, idet den spanske diktator Francisco Franco menes at have købt og bestukket sig til stemmer fra de andre lande i et forsøg på at booste turismen til landet.

Tidligere har Cliff Richard også selv udtalt:

»Jeg har levet med at være blevet nummer to i så mange år, at det vil være vidunderligt, hvis nogen fra konkurrencen lige vendte sig om og sagde: 'Cliff, du vandt egentlig konkurrencen'.«

'Put In' eller Putin?

Det kostede Georgien sin plads i konkurrencen, da landet i 2009 stillede op med sangen 'We Don't Wanna Put In', som mange mente var et slet skjult budskab til den russiske præsident Vladimir Putin (deraf 'Put In' i sangens tekst).

Teksten i sangen lød blandt andet:

'We don't wanna put in – Cuz negative move – It's killin' the groove – I'm gonna try to shoot in – SoMe disco tonight – Boogie with you'.

Organisationen bag sangkonkurrencen – European Broadcasting Union (EBU) – bad Georgien om enten at ændre teksten eller vælge en ny sang. Det nægtede Georgien, fordi man ikke mente, sangen var politisk. Landet endte med at trække sig.

Israel vandt – men det ville Jordan ikke være med til

Der var ikke just varme følelser mellem Israel og Jordan i 1978.

Jordan nægtede i hvert fald at vise den israelske sang 'Abanibi', som løst oversat ironisk nok betyder 'Jeg elsker dig', da den blev sunget på scenen. Hvis de jordanske seere zappede sig hen til konkurrencen, kunne de blot se et billede af blomster.

For at gøre sagen endnu mere kompliceret, så endte Israel faktisk med at vinde konkurrencen det år. Men de jordanske tv-broadcastere valgte simpelthen at stoppede transmissionen tidligt, før sangen blev udråbt som endelig vinder. I stedet annoncerede man, at Belgien – som var blevet nummer to – vandt konkurrencen.

Den var nok ikke gået med internettet i dag.

Optrådte iført skudsikker vest

Efter militante palæstinensere i 1972 havde massakreret israelske atleter under De Olympiske Lege i München, blev den israelske sangerinde Ilanit nødt til at fremføre sin sang 'Somewhere' iført en skudsikker vest.

Værtsnationen Luxembourg havde indkaldt alt sikkerhedspersonale, mens konkurrencen stod på, og ifølge den britiske tv-kommentator Terry Wogan var publikum blevet bedt om at blive siddende stille på deres pladser, mens de klappede efter opførelsen af sangen, da de ellers risikerede at blive skudt af sikkerhedsvagterne.

Heldigvis skete der intet under konkurrencen.

Israel – som det år havde debut – blev nummer fire.

Det lidt for lange kys

Historien om Gustav Winckler og Birthe Wilkes fatale kys i 1957 er kendt af de fleste grandprixentusiaster

Birthe Wilke og Gustav Winckler.

Da de to sangere havde sunget 'Skibet skal sejle i nat' ved finalen i Frankfurt, kyssede de hinanden på scenen.

I hele 11 sekunder.

Mange – dog nok særligt danskere – har efterfølgende ment, at det var kyssets skyld, sangen ikke vandt, da juryerne fra de katolske lande naturligvis ikke kunne leve med den slags utugt. Sangen endte på en tredjeplads.

Buhråb mod Rusland

De senere år har der været en tendens til, at Rusland er blevet mødt af buhråb fra salen.

Det fik for alvor fodfæste i 2014, efter at de russiske tvillinger Tolmachevy Sisters blev udråbt som finalister på Refshaleøen i København.

På daværende tidspunkt havde Rusland netop lavet et forbud mod såkaldt ‘homoseksuel propaganda’, og det fik publikum til grandprixet som ofte er blevet kaldt en 'homofest', til at rase.

Året efter valgte værtslandet Østrig at skrue ned for lyden fra publikum efter den russiske optræden, så reaktionerne ikke kunne høres hjemme i stuerne.