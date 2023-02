Lyt til artiklen

Der er sket en voldsom ulykke på Genvejen i Viby i det østjyske fredag eftermiddag.

Her er to lastbiler kørt sammen. To personer har i den forbindelse mistet livet.

Det skriver Østjyllands Politi på Twiter.

I tweetet fremgår det også, at de pårørende til de to omkomne endnu ikke er underrettet.

I samme ombæring beder Østjyllands Politi om, at man holder sig væk fra området ved Genvejen, da den er spærret 'det næste stykke tid', som det skrives.

Vagtchefen ved Østjyllands Politi oplyser til B.T., at den ene lastbil brød i brand, hvorefter den anden lastbil blev antændt.

Afslutningsvis skriver politiet, at de ikke har yderligere oplysninger om ulykken på nuværende tidspunkt.

Dermed står det ikke klart, hvad der har ført til den tragiske ulykke.

B.T. følger sagen.