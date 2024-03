To personer er blevet bragt på hospitalet efter et overfald begået i Køge. Der er tale om en mand og en kvinde på henholdsvis 27 og 29 år.

De blev overfaldet i deres hjem i Hastrupparken, oplyste Midt- og Vestsjællands Politi tidligt lørdag eftermiddag. Begge personer er ifølge politiets oplysninger uden for livsfare.

Anmeldelsen tikkede ind klokken 12.11, og politiet gik efterfølgende gået på jagt efter to gerningsmænd.

Det har ifølge vagtchefen ved Midt- og Vestsjælland båret frugt senere lørdag eftermiddag.

»Vi har nu anholdt de to formodede gerningsmænd. Det drejer sig om to mænd, der er blevet anholdt i Nordsjælland. De er nu på vej på stationen for at blive nærmere sigtet og afhørt,« oplyser vagtchef Anders Kauffmann kort før klokken 15 til B.T.

Han ønsker foreløbig ikke at oplyse mændenes alder, ligesom han indtil videre ikke har nærmere oplysninger om det mulige motiv til overfaldet.

Dog har politiet tidligere lørdag oplyst, at den foreløbige efterforskning af sagen pegede på, at ofre og gerningsmænd kendte hinanden forud for overfaldet.

Af samme årsag er der ingen grund til, at øvrige beboere i området skal være bekymrede.

B.T. følger sagen.

