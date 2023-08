Østjyllands Politi har i løbet af weekenden modtaget flere anmeldelser fra folk, der er blevet snydt i pirattaxaer.

En anmeldelserne kommer fra en 45-årig mand, som natten til søndag omkring klokken 05 tog en taxa hjem til sin bopæl i Aarhus C med det, han troede var en almindelig taxa.

Ved turens afslutning mislykkedes den 45-åriges betalingsforsøg med flere forskellige kort af ukendte årsager, og da han vågnede lidt senere på dagen kunne han konstatere, at der alligevel var blevet trukket mange tusinde kroner fra hans bankkonto.

Begge mandens kort var desuden forsvundet, og han mente derfor, de nok var blevet stjålet og pinkoderne afluret i betalingsforsøget.

En 28-årig mand kontaktede søndag eftermiddag ligeledes politiet og fortalte om en lignende episode, hvor også han var blevet franarret kreditkort og udsat for tyveri af nogle tusinde kroner, da han havde kørt med pirattaxa til sin bopæl i Aarhus C.

»Østjyllands Politi opfordrer igen til, at man aldrig benytter sig af en pirattaxa, når man skal hjem fra byen, da der er stor risiko for at blive udsat for tyveri eller røveri,« skriver politikredsen i sin døgnrapport og fortsætter:

»Brug offentlig transport, tag en rigtig taxa eller få en ven eller et familiemedlem til at hente dig. Sørg for at finde ud af, hvordan du kommer hjem, inden du tager i byen – så er sandsynligheden for at blive fristet af en pirattaxa mindre.«