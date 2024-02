Havde det ikke været for en brandalarm og et kvikt brandvæsen, kunne det være endt grueligt galt.

112 liv ville have været fare, og en historisk bygning i København kunne være gået tabt, mener politiet.

Solen var end ikke stået op, da brandalarmen 15. januar gik på Regensen i København. Det historiske kollegium, som i tidernes løb har huset navne som Thomas Kingo, Simon Spies og Julius Bomholt, og som i dag har omtrent 112 studerende boende.

Deres liv blev ved firetiden den januarmorgen bragt i fare, da en 23-årig mand ifølge politiet med et nøglekort skaffede sig adgang til kollegietog hældte brandfarlige væsker ud i trappeopgangen.

Langs lister og døre blev væskerne spredt, før den 23-årige angiveligt satte ild til stedet.

En brandalarm gik straks i gang og tilkaldte automatisk brandvæsnet, der hurtigt fik gjort køl på flammerne.

Onsdag skred politiet så til anholdelse af den 23-årige mand, som man mistænker for at have påsat branden.

Han nægter sig skyldig, lod han gennem sin forsvarer retten vide, da han torsdag eftermiddag tog plads i Dommervagten ved Københavns Byret.

Iført en grå sweatshirt og lyse bukser forholdt den unge mand sig helt roligt, mens anklageren argumenterede for, at grundlovsforhøret skulle foregå for lukkede døre af hensyn til efterforskningens tidlige stadie.

Både forsvareren og pressens fremmødte protesterede. Men lige lidt hjalp det.

Dommeren valgte at lukke dørene, og dermed bliver detaljerne fra politiets efterforskning for nu altså holdt hemmelige for offentligheden.

I sigtelsen lyder det dog, at den 23-årige er mistænkt for at forsøg på overtrædese af en meget alvorlig paragraf i straffeloven. Nemlig den om brandstiftelse, hvori det lyder, at man 'indser, at andres liv udsættes for overhængende fare, eller det sker med forsæt til at volde omfattende ødelæggelse af fremmed ejendom'.

Københavns Politi mener, at begge dele kunne været blevet gældende i denne sag.

For udover de 112 beboeres liv, kunne ifølge politiet også være sket skader for 55.000.000 kroner.

