I næsten 50 år har han siddet på dødsgangen. Han er nærmest blevet fast inventar. Flere af de ansatte er »vokset op med ham«, mens også fængselsdirektøren har fået et fortroligt forhold til ham.

Men på onsdag må personalet sige farvel til 73-årige Thomas Eugene Creech, når han med en dødelig indsprøjtning efter planen bliver henrettet som den første i 12 år i den amerikanske delstat Idaho.

Den dødsdømte, som af personalet i fængslet bare bliver kaldt Tom, har selv flere liv på samvittigheden, skriver ABC News. Han er dømt for seks drab, mistænkt for et halvt dusin andre og har selv på et tidspunkt – under påvirkning af senere udskældt 'sandhedsserum – hævdet at have begået op mod 50.

Det var dog drabet på en medfange i 1981, der fik flyttet Thomas Eugene Creech til dødsgangen.

Her overfaldt han en ung, handikappet mand ved navn David Jensen, der sad inde for biltyveri, med en fyldt sok.

Det endte fatalt og altså med en dødsdom til Thomas Eugene Creech.

De seneste måneder har en række advokater forsøgt at få dommen omstødt. Fængselsdirektøren såvel som fængselsbetjente har sågar bidraget ved at tegne et billede af en nu pæn gammel mand med en forkærlighed for poesi.

Årene i fængsel har ændret ham, mener flere. Heriblandt en kvindelig ansat på dødsgangen, der har udtalt, at selvom hun ikke engang kan forsøge at sætte sig ind i den smerte, Thomas Eugene Creech har påført andre, mener hun, at han i dag er en person, der bidrager positivt til samfundet.

Hans henrettelse vil være svær for alle i fængslet, mener hun. Særligt dem, der har kendt ham i årevis.

Samme argument har fængselsdirektør Josh Tewalt bragt til bordet:

»Jeg vil ikke være respektløs omkring det, han gjorde, og de utallige mennesker, der blev påvirket af det.«

»Samtidig må man heller ikke afvise den effekt, henrettelsen vil have på de mennesker, der har fået et forhold for ham. På torsdag vil Tom ikke være der længere. Det vil være svært ikke at have en eller anden følelse for det.«

Advokaterne og de ansattes bønner til trods har en dommer valgt at holde fast i den oprindelige plan.

