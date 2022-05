Rockergruppen Satudarah slår rødder i Aalborg.

Det skriver Nordjyske.

Overfor B.T. bekræfter vicepolitiinspektør Niels Kronborg, at de rygter, der længe har floreret om, at gruppen leder efter et klubhus i Nordjylland, ser ud til at blive en realitet.

»Jeg kan bekræfte, at det ser ud til, at de rykker ind på en adresse i Vodskov. Det tyder vores efterretninger på,« siger han.

Det er på Lerbækvej i Vodskov, at rockergruppen Satudarah snart kan slå dørene op til deres nye klubhus.

Hvilke efterretninger, der er tale om, kan Niels Kronborg ikke kommer nærmere ind på. Men han forklarer til B.T. at politiet følger gruppens indtog nøje.

»Vi forholder os på nuværende tidspunkt neutrale, men vi er meget opmærksomme på, hvad der sker,« siger han og fortsætter:

»Og hvis der er behov for det, er vi klar til at skride ind.«

Der foregår ikke nogen dialog mellem politiet og grupperingen om deres aktiviteter i Aalborg og omegn.

Men ifølge Facebook-siden ‘1901 Aalborg’ er der ingen tvivl om, at Satudarah har gjort sit indtog.

Her kan man på et billede fra 19. februar se 12 mænd i sorte og gule Satudarah-veste med teksten »Aalborg« på brystet. På billedet står der »We are taking over«.

Og i første omgang ser det atså ud som om, at det, som klubben overtager, er en bygning på Lerbækvej i Vodskov lidt nord for den nordjyske hovedstad.

»Det kommende klubhus ligger i et område, hvor der ikke bor mennesker. Det er mere et industrikvarter, så det ligger ikke umiddelbart op til konflikt med naboer,« siger Niels Kronborg.