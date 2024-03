Først troede de andre tilstedeværende på Christiania, at han blot var fuld og omtåget, og at han derfor blev liggende på jorden.

Men da han ikke rejste sig, slog de alarm.

Ved ambulancens ankomst omkring midnat lørdag stod det klart, at manden havde fået hjertestop, og Københavns Politi efterforsker derfor nu en sag om dødsvold.

Den afdøde var nemlig blevet slået forud for sin død.

»Vi afhører i øjeblikket vidner, der fortæller, at der ikke var tumult. Der er tale om to personer, der havde en uoverensstemmelse. Den afdøde blev tildelt en eller anden form for slag, hvorved han faldt og blev liggende,« fortæller vagtchef ved politikredsen Jesper Frandsen og fortsætter:

»Vi er endnu ikke blevet klogere på, hvilken type slag, han blev ramt af; om det var en knytnæve, en lussing eller noget tredje, men vi er fortsat af den opfattelse, at der er tale om simpel vold, som har fået ekstremt uheldige konsekvenser.«

Den afdøde var 40 år og polsk statsborger. Hans pårørende er endnu ikke blevet underrettet, fortæller vagtchefen og tilføjer, at et ligsyn skal klarlægge dødsårsagen.

Som led i efterforskningen afhører politiet vidner, ligesom man også er i færd med at indhente videoovervågning fra Christiania for at undersøge, om hændelsen er blevet optaget.

»Det er de to vigtigste efterforskningsskridt lige nu,« siger Jesper Frandsen.

Politiet er endnu ikke skredet til anholdelse i sagen, som man understreger, ikke umiddelbart har noget at gøre med Christiania.

Det kunne være sket ethvert andet sted også, lyder det.

