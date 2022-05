Politiet melder ud, at tre af de i alt fire personer, der blev anholdt i forbindelse med weekendens drab i Frederikshavn, definitivt er uden for mistanke.

Det oplyser Carsten Straszek, politikommissær ved Nordjyllands Politi, til B.T.

En 53-årig kvinde er blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for at have dræbt en 56-årig mand. Kvinden nægter drab.

Hun blev anholdt på en adresse i Frederikshavn – sammen med tre andre. En kvinde på 30 år, samt to mænd på henholdsvis 33 og 24 år. Og de tre har altså ikke noget med drabet at gøre, fastslår politikommissæren.

»De bliver alle betragtet som vidner. Det er sådan, at hvis vi har en mistanke mod nogen, der har været til stede i forbindelse med sådan en sag, så kan vi anholde dem for at sikre deres tilstedeværelse.«

»Det handler om at finde ud af, hvilken rolle de har haft. De er alle blevet afhørt og er løsladt – og de har ikke på noget tidspunkt været sigtet i sagen,« lyder det fra Carsten Straszek.

Drabet skete i en lejlighed på Markedsvej i Frederikshavn lørdag, hvor politiet også meldte ud, at fire personer var blevet anholdt.

'De blev truffet på eller nær tilknytning til adressen,' lød det hertil. Hvor de tre personer præcist har befundet sig, kan politiet ikke oplyse af hensyn til efterforskningen.

Hvad der er foregået forud for drabet, vil politikommissæren ikke udtale sig om. Det er også en del af efterforskningen.

»Helt grundlæggende er vi i gang med en større efterforskning, og hvad der hører til. Afhøringer, undersøgelser, tekniske undersøgelser og videomateriale. Alt skal vendes.«

»Der venter en stor og lang efterforskning forude, og jeg forventer, det kommer til at tage måneder,« siger Carsten Straszek afslutningsvis.

I grundlovsforhøret søndag kom det frem, at kvinden er sigtet for at have dræbt manden med flere knivstik. Hun erkender at have stukket manden, men nægter drab. Ifølge Carsten Straszek har den dræbte og sigtede en nær relation.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre.