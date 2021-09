To af de varetægtsfængslede i den store terrorsag fra Holbæk er torsdag blevet løsladt.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemddelelse.

Ifølge B.T.s oplysninger drejer det sig om to ældre forældre fra Syrien, som har været fængslet siden februar.

De er fortsat sigtet i sagen, men ifølge Midt- og Vestsjællands Politi er der ikke længere grundlag for at holde dem varetægtsfængslet.

Fem andre sidder endnu varetægtsfængslet i sagen. Ifølge B.T.s oplysninger drejer det sig blandt andet om de nu løsladte forældres to sønner, som er hovedmistænkte i sagen.

Yderligere seks andre er involveret i terrorsagen. De blev løsladt i april, men er fortsat sigtet for medvirken til terror.

De i alt 13 sigtede har familierelationer på kryds og tværs og har syrisk eller irakisk oprindelse.

De 13 personer blev anholdt under en storstilet aktion i Holbæk og Gentofte i starten af februar, og derudover blev broren til to af de sigtede anholdt i Tyskland.

Under ransagninger fandt politiet våben og ingredienser til at fremstille bomber. Der blev blandt andet beslaglagt en riffel med kikkertsigte, en pumpgun og skarpladte patroner.

Derudover blev der fundet et Islamisk Stat-flag, 100 meter tændsnor, fem kilo aluminiumspulver, fem kilo svovl og et walkie-talkie-sæt.

Politiets teori er, at planlægningen af et angreb var i gang, og at angrebet skulle have fundet sted i enten Danmark eller Tyskland. Ifølge politiet skal de to brødre, som er de løsladte forældres sønner, have været hovedaktører, og de er begge sigtet for forsøg på terrorisme.

Alle 13 sigtede i sagen nægter sig skyldige.