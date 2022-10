Lyt til artiklen

Politiet leder fortsat efter en 30-årig kvinde og hendes 11 måneder gamle baby, der har været savnet de seneste dage.

Og nu har de spærret et lille skovområde af i Præstø.

Det fortæller B.T.'s reporter tæt på stedet.

Ved Præstø Overdrev ligger der nemlig et lille skovområde tæt på Præstø Fjord, og her har politiet ved åbningen til det grønne område parkeret en bil og stillet en betjent foran.

Betjenten informerer herfra folk om, at man ikke kan gå ind i på skovområdet.

Skovområdet ligger omkring seks kilometer fra den adresse på Svanevej i Præstø, hvor man tidligere på ugen fandt liget af en mand.

Ifølge B.T.'s oplysninger boede den 30-årige kvinde og den 11 måneder gamle baby på samme adresse som manden, der blev fundet død.

Manden og kvinden var gift og havde sammen den 11 måneder gamle baby.

B.T. har kontaktet politiet i forbindelse med skovafspærringen, men det lyder, at man ikke har nogen kommentarer, og at man ikke ønsker at be- eller afkræfte, om skovafspærringen har noget at gøre med sagen om den forsvundne mor og baby.

B.T. talte torsdag med en lang række naboer omkring huset på Svanevej, og de beskrev familien som tilbagetrukket og privat.

De fortalte, hvordan forsvindingssagen har sendt chokbølger gennem det lille villakvarter.

»Vi bruger meget hinanden til at tale om det, fordi det er så surrealistisk, at vi pludselig står i en situation, hvor sådan noget sker tæt på os. Det er meget uhyggeligt, og vi er meget rystede,« sagde en anonym nabo torsdag til B.T.