Midt- og Vestsjællands Politi anmoder deres følgere på Twitter om at udvise agtpågivenhed.

Falske betjente er på spil og forsøger med et listigt nummer at franarre folk deres personlige oplysninger.

Lørdag eftermiddag er flere borgere inden for poltikredsen blev ringet op af et nummer, der ligner poltiets med 1448 i slutningen.

Personen i den anden ende har udgivet sig for at være betjent og bedt folk om at udlevere navn, personnummer og bankoplysninger.

Vi har fået flere henvendelser fra borgere, som er blevet telefonisk kontaktet af ukendte personer. De udgiver sig for at være fra politiet og beder om personlige oplysninger og bankoplysninger. Vi henstiller til, at man ikke oplyser sådanne oplysninger i telefonen #politidk — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) November 21, 2020

»Og det er desværre nogen, der har gjort,« siger Sonny Bonde, der er vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Hvor mange, der er blevet snydt, har vagtchefen ikke overblik over, men Midt- og Vestsjællands Politi kender ligeledes til eksempler fra Jylland, hvor de falske betjente også har været på spil.

»Hvis man bliver ringet op, skal man under ingen omstændigheder udlevere sine oplysninger. I stedet skal man ringe til 114, og så optager vi en anmeldelse på det,« lyder det Sonny Bonde

Nummeret, som svindlerne ringer fra, er 4635 1448.