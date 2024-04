Der er efterhånden et hav af forskellige svindelnumre, der alle har til formål at lokke oplysninger eller/og penge ud af uskyldige danskere.

Og nu er der kommet et til i puljen.

På Østerbro i København har ukendte kriminelle nemlig været rundt og dele falske fakturaer til Modstrøm-kunder ud i flere postkasser.

Det bekræfter Modstrøm.

»Ja, det er desværre rigtigt. Vi har indtil nu fået fem henvendelser herom. Kunderne, der alle er bosat på Østerbro, har været meget behjælpelige og sendt os billeder af de falske fakturaer, som de har modtaget som et ufrankeret brev i deres postkasse,« skriver elselskabet til B.T. og fortsætter:

»Vi ved, at fakturaerne er identiske - de er på samme beløb, og det er samme registrerings- og kontonummer, der er oplyst.«

Derfor er svindlen nu også meldt til politiet, oplyser Modstrøm.

»Vi har meldt det til politiet, og vi har kontaktet Danske Bank, som er indehaver af registrerings- og kontonummeret, der fremgår på den falske faktura. Derudover har vi kommunikeret det internt, så vores medarbejdere er forberedt, og vi har meldt det ud på vores sociale medier og på vores hjemmeside. Vi vil fortsætte med at gøre vores for, at ingen falder i denne fælde.«