Da flere plejehjemsbeboere på mistænkelig vis blev indlagt, vakte det politiets interesse.

Og nu er en kvindelig ansat i 50erne tiltalt for at stå bag drabet på en af beboerne – og for at have forsøgt at dræbe yderligere tre.

Kvinden har siden 14. marts siddet varetægtsfængslet.

Her gjorde hun det under et grundlovsforhør klart, at hun nægter sig skyldig i sagen, som tog sin start 26. februar.

Her gav den ansatte ifølge anklageskriftet en kvindelig beboer på Plejecenter Tirsdalen i Randers et lægemiddel, der få dage senere førte døden med sig, lyder det i en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi.

Samme dag blev yderligere tre beboere ifølge anklagemyndigheden givet det, somman betegner som 'farlig medicin'. Alle endte de med at blive indlagt med forgiftning. Alle overlevede de.

Men allerede i marts forsøgte den tiltalte angiveligt igen at dræbe dem.

»Hun er tiltalt for et manddrab og derudover for syv forsøg på manddrab begået ad flere omgange mod to mænd og en kvinde, som stærkt svækkede blev indlagt til behandling.«

»Derudover tiltales hun blandt andet også for at have stjålet medicin fra flere beboere på plejehjemmet. Nu er det op til retten at vurdere sagen,« specialanklager Jesper Rubow om sagen.

Det er planen, at sagen kører ved Retten i Randers over flere dage i januar og februar.

Et nævningeting skal vurdere sagen, hvilket betyder, at anklagemyndigheden vil kræve mere end fire års fængsel.

Anklager Jesper Rubow har ikke yderligere kommentarer forud for retssagen.