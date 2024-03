Hos hjemmeplejen i Odense Kommune har man endnu engang gjort et fund i en af de udkørende biler, som har givet grund til bekymring.

Og for anden gang handler det om narkotika. Det skriver TV 2 Fyn.

For bare nogle uger siden fandt man nemlig en pose kokain i en af hjemmeplejens biler, og lidt i samme boldgade er det nye fund.

Det er nemlig et såkaldt snifferør, som bruges til at indtage euforiserende stoffer.

»Så snart vi fandt røret i en af vores biler, og vi anmeldte det til politiet, bad de os køre ned med bilen, så de kunne undersøge den nærmere,« siger Christian Marcussen, der er kommunikationschef i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune til mediet.

Han vil ikke uddybe, om de to fund har haft nogle konsekvenser for ansatte, men siger, at når noget lignende sker, starter der en proces.