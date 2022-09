Lyt til artiklen

Politiet efterforsker i øjeblikket en anmeldelse om et seksuelt overgreb begået mod en mindreårig dreng i Ølgod i Varde Kommune.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Hændelsen fandt sted på legepladsen ved Ølgod Skoles SFO i Skolegade i weekenden 27.–28. august.

I forbindelse med den videre efterforskning efterlyser politiet nu vidner, der kan have set gerningsmændene i området omkring skolen.

Der er tale om to drenge i alderen omkring 10–17 år. Det beskrives, at de har mørkt hår og var iført mørke shorts, hvoraf den ene formentlig medbragte et løbehjul.

Lagde du mærke til to drenge? Så ring til politiet på 1-1-4.

Hændelsen er sket udenfor skoletid og har ikke noget med skolen at gøre.

Da der er tale om en verserende sag, kan politiet i øjeblikket ikke oplyse yderligere til pressen