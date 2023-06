»Kære dommer. Jeg bønfalder dig. Lås dette dyr væk til helvedes dyb.«

Sådan lyder ordene fra en mor, hvis datter blev skudt ni gange, da den 23-årige mand,Anderson Lee Aldrich skød på en LGBTQ-natklub i Colorado.

Datteren overlevede skuddene, men det gjorde fem andre personer ikke.

Yderligere 19 personer blev såret, da manden brugte en riffel til at terrorisere og skyde omkring sig en aften i 2022. Massakren fandt sted på Club Q i Colorado Springs.

Anderson Lee Aldrich indtager sin plads i retten efter, at han har erklæret sig skyldig i et skyderi, hvor han dræbte fem mennesker. Foto: El Paso County Court/Reuters/Ritzau Scanpix

Ifølge CNN har den 23-årige mand erkendt sig skyldig i fem tilfælde af overlagt mord og 46 tilfælde af drabsforsøg.

Mandag er der faldet dom i sagen, og Anderson Lee Aldrich er blevet idømt fem gange livstidsdomme uden mulighed for prøveløsladelse.

Desuden blev han også idømt 2.208 år i fængsel for anklagerne om mordforsøg.

Yderligere fik han fire års fængsel for at begå hadforbrydelser. Og faktisk drømte anklagerne om en endnu strengere straf – nemlig dødsstraf.

Men i 2020 afskaffede Colorado dødsstraffen, og derfor kunne det ikke lade sig gøre.

Ofrene fra skyderiet er blandt de 642 mennesker, der blev dræbt i 2022 i amerikanske masseskyderier.