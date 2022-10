Lyt til artiklen

»Sådan nogle som dem pisser jo ikke i egen baghave,« sådan lyder det fra en nabo i det område af den nordsjællandske by Kvistgård, hvor to kriminelle grupperinger er flyttet ind i det samme hus.

Det er en bygning i et industriområde, der nu huser to grupperinger: en med tilknytning til LTF og en med tilknytning til Satudarah.

De naboer, B.T. møder fredag formiddag, har ikke haft nogle problemer med de to grupperinger.

Naboerne, der ikke har lyst til at stå frem med navn, mærker ikke meget til grupperingernes tilstedeværelse. De kommer om aftenen, hvor virksomhederne på vejen holder lukket og er væk igen næste morgen.

En gang imellem er der efterladt en smule skrald på vejen, som tyder på, at der er blevet festet, men ellers gør de to grupper ikke meget væsen af sig, lyder det samstemmende fra naboerne i området fredag formiddag.

At huset drager interesse fra Nordsjællands Politi, har naboerne dog opdaget.

»Det er jo den bedste tyverialarm, man kan ønske sig, siger en nabo sarkastisk med henvisning til den heftige patruljering,« som Nordsjællands Politi udfører i området.

Men helt ærligt skal de (banderne red.) jo væk herfra. Vores kunder bliver stoppet af politiet, fordi de skal sikre sig, hvem der kommer og går i området. Det er ikke godt for forretningen, siger en nabo.

Det fælles klubhus dannede torsdag rammen for en større politiaktion fortæller en nabo.

Det er dette hus i Kvistgård, der er blevet genstand for det atypiske naboskab. Foto: Byrd / Kasper Løjtved Vis mere Det er dette hus i Kvistgård, der er blevet genstand for det atypiske naboskab. Foto: Byrd / Kasper Løjtved

»Der var en fem-seks politibiler, som arbejdede her nogle timer.«

En seddel på døren bekræfter, at politiet har været forbi, og efter alt at dømme bliver det sværere for grupperingerne at bruge deres tilholdssted.

'Ring til Nordsjællands Politi vedr. nøgler. Kun ejer. Ring 1-1-4,' står der på sedlen.

Det er Københavns Vestegns Politi, der har været forbi stedet, oplyser politiet i Nordsjælland.

Københavns Vestegns Politi er endnu ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse.