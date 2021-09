En 19-årig mand på sin scooter fik torsdag aften mere end almindeligt travlt.

Han kom kørende på sin scooter på Nørre Allé i Aarhus ved 18.30-tiden, da en patrulje blinkede ham ind til siden.

Men den besked forstod den 19-årige tilsyneladende ikke. Han valgte i stedet at køre over for rødt i krydset ved Vesterport.

Herefter begyndte eftersættelsen med både blink og udrykning.

Det resulterede i, at manden forsøgte at ryste betjentene af sig ved at tage flere veje gennem midtbyen.

Undervejs kunne han notere sig for at køre over for rødt to gange og for at køre to gange mod færdselsretningen.

På Åboulevarden gik det så galt for den 19-årige.

Her forsøgte han at køre op ad en smal gangsti, men det rakte evnerne ikke til, hvorfor han væltede med scooteren og forsøgte at flygte til fods.

Eftersættelsen stoppede, da han til sidst blev indhentet på Immervad og anholdt.

Den 19-årige blev sigtet for adskillige færdselsovertrædelser og for ikke at efterkomme politiets anvisninger.