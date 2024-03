Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi undersøger i øjeblikket et mistænkeligt forhold.

Det oplyser politikredsen til B.T.

Mere konkret er politiet til stede med flere patruljer i Ørslev lidt uden for Vordingborg.

»Vi undersøger et mistænkeligt forhold og en mand er anholdt. Mere kan jeg ikke sige,« oplyser vagtchef Michael Skræddergaard.

Dog understreger vagtchefen, at der ikke er noget at være nervøs for, for de omkringliggende borgere.

B.T. følger sagen.