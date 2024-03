To betjente blev spyttet i hovedet. En fik en øldåse kastet i hovedet, og en anden fik en flaske kylet efter sig.

Så vildt gik det for sig, efter en ungdomsfest lørdag aften på Baunebjergvej i Humlebæk, hvor op mod 200 personer i alderen 14-17 år var samlet.

»Vi har ni sager registreret om overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, og en er blevet sigtet for vold mod tjenestemand,« oplyser Henrik Thelin, der er vagtchef ved Nordsjællands Politi, til B.T.

»Vi reagerer i første omgang på en anmeldelse om, at der er nogle unge mennesker, der fyrer fyrværkeri af og råber,« fortæller vagtchef Henrik Thelin.

Men politiets ankomst faldt tydeligvis ikke i god jord for de unge mennesker.

»Så eskalerer det, og der begynder at blive råbt, spyttet og kastet med flasker på vores betjente.«

Det får politiet til at kalde ekstra ressourcer til stedet.

»Vores massive tilstedeværelse gør, at vi får bragt festen til ophør. Vi får bragt de unge til stationen og følger dem i toget. Da de når Helsingør, blev gruppen opløst, og de fleste blev hentet af deres forældre.«

»Det her er heldigvis ikke hverdagskost for os, men det er stadig ikke acceptabelt, at det sker,« understreger vagtchefen.

Ingen betjene kom til skade i forbindelse med hændelserne.

Politiet modtog anmeldelsen 21.23, og 00.42 var politiet færdige.