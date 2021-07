»Det er bemærkelsesværdigt, når folk ved, at vi kommer.«

Sådan lyder det fra politikommissær Thomas Ottesen. Han er ansvarlig for den politiindsats, der lige nu finder sted i Skagen i forbindelse med deres helt store festuge. Og han undrer sig altså over det store antal af sigtelser, der finder sted.

»Vores første færdselskontroldag kastede 50 sigtelser af sig, alene i Skagen. 11 af dem var spiritus- og narkokørsel, og de resterende 39 var alt fra folk, der talte i telefon, til manglende seler,« fortæller Thomas Ottesen.

Men faktisk er det ikke overraskende. Det er nemlig nogenlunde samme statistik som samme dag sidste år.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

»Da havde vi ni sigtede for spiritus- og narkokørsel,« forklarer han og fortsætter:

»Folk er ikke engang overraskede over, at vi holder der. Men alligevel vælger man at køre påvirket. Det er bemærkelsesværdigt.«

Og så er det lidt specielt med festugen, fortæller Thomas Ottesen. Det er nemlig over hele dagen, at folk kommer kørende, mens de er påvirkede.

»Jeg undrer mig over, at folk alligevel falder i fælden, når de har alle muligheder for at tage deres forholdsregler. At køre for stærkt kan være slemt, men at køre påvirket er meget, meget slemt. Det er 11 for meget,« siger Ottesen.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Lørdag og søndag er politiet igen massivt til stede i Skagen.