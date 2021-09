Det skabte røre, da den 33-årige Sarah Everard blev fundet dræbt i Storbritannien 10. marts 2021 efter at have været forsvundet i en uge.

Nu er nye detaljer kommet frem i sagen.

Det har i noget tid været kendt, at den britiske politibetjent Wayne Couzens har erkendt at stå bag mordet på Sarah Everard. Men i retssagen, der begyndte onsdag, lyder det, at han har misbrugt sit embede som politibetjent i forbindelse med kidnapningen af den 33-årige brite, skriver SkyNews.

Under åbningen af ​​retssagen sagde anklageren, Tom Little, at Wayne Couzens' forbrydelser kunne opsummeres i fem ord: 'bedrag, kidnapning, voldtægt, kvælning, brand'.

Sarah Everard havde været til middag hos en ven under den tredje landsdækkende nedlukning i Storbritannien i marts. På vej hjem derfra gik hun alene og med hovedtelefoner i ørerne. Da hun var cirka en kilometer fra sit hjem, blev hun omkring klokken 21.30 passet op af betjenten Wayne Couzens, som var i civil.

Han viste sit politiskilt, og foretog derefter en fejlagtig anholdelse af kvinden, hvor han muligvis har brudt coronareglerne i England som et falsk grundlag for tilbageholdelsen, lyder det i retssagen. Derefter lagde han hende i håndjern og førte hende ind i sin bil.

Sarah Everard blev kun 33 år. Foto: - Vis mere Sarah Everard blev kun 33 år. Foto: -

Et vidne, der overværede anholdelsen, sagde, at hun troede, at hun var vidne til en undercoverpolitibetjent, der anholdte en kvinde, der måtte have gjort noget forkert. Hun beskriver, at Sarah Everard var eftergivende, med hovedet nedad og ikke syntes at modsætte sig. Også flere overvågningskameraer har fanget den falske anholdelse.

På det tidspunkt, hvor drabet fandt sted, var Storbritannien underlagt flere coronarestriktioner, hvor blandt andet al socialisering var forbudt. Derfor kan Wayne Couzens i sin falske anholdelse nemt have overbevist Sarah Everard om, at hun havde gjort noget forkert, lyder det i retten.

Da Wayne Couzens havde fået Sarah Everard ind i sin bil, kørte han afsted mod et fjerntliggende landområde nordvest for Dover i det sydøstlige England. Herefter voldtog og dræbte han hende.

Han blev anholdt den 9. marts, og dagen efter blev Sarah Everards lig fundet. Desuden blev der fundet blodpletter tilhørende Sarah Everands i den bil, han havde kørt i. Også sæd, der matchede Wayne Couzens dna, blev fundet på bagsædet, lød det i retten.

Wayne Couzens har tilstået mordet på Sarah Everard. Foto: - Vis mere Wayne Couzens har tilstået mordet på Sarah Everard. Foto: -

Wayne Couzens har fortalt, at han kvalte Sarah Everard med sit bælte, hvilket også passer med obduktionen, der viste, at hun døde af komprimering af nakken. Da Sarah Everard var død, brændte Wayne Couzens hendes lig i et skovområde.

I retten kom det frem, at Wayne Couzens tog sin kone og to børn med på en familietur til selvsamme skov 7. marts, hvor han kun få dage tidligere havde sat ild til Sarah Everards lig.

Her lod han sine børn lege 'relativt tæt på, hvor Sarah Everards lig var blevet dumpet i dammen', fortalte anklageren, Tom Little.

Der forventes at falde dom i sagen torsdag.