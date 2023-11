Onsdag aften anholdt Københavns Politi et ledende bandemedlem for planlægning af drab.

Han er sigtet for at have planlagt et drab, der skulle have været udført i starten af 2020.

Det oplyser Københavns Politi på det sociale medie X.

Ifølge B.T.s oplysninger er den anholdte medlem af den forbudte bande LTF.

Drabsforsøget, der skulle have fundet sted tilbage i 2020, skulle ifølge B.T.s oplysninger være gået ud over et medlem af den daværende rockergruppering Satudarah, der senere har skiftet navn til Comanches MC.

Den sigtede sidder i forvejen varetægtsfængslet i forbindelse med en anden sag. Han blev derfor anholdt i fængslet. Det oplyser Københavns Politi på X.

To andre centrale medlemmer af den forbudte bande er i forvejen varetægtsfængslet i forbindelse med den samme sag, som den 28-årige nu er anholdt for. Det erfarer B.T.

En af de to andre er en 38-årig mand, der trækker et spor af vold efter sig.

Af grundlovsforhøret for nylig, hvor et af de andre bandemedlemmer blev fremstillet for sagen, fremgik det, at planlægningen ifølge sigtelsen skete via krypterede SKY ECC-telefoner.

Her drejede det sig om at skaffe to våben, der skulle bruges ved episoden. Det drejede sig ligeledes om at finde to skytter samt finde et egnet transportmiddel til dem, som de skulle bruge i forbindelse med attentatet.

Desuden blev de to skytter instrueret i udførelsen af attentatet, lyder det. Her fik skytterne ifølge sigtelsen at vide, at de skulle skyde ofrene adskillige gange i hovedet eller i brystet på klos hold, ligesom eventuelle vidner også skulle dræbes.

Ifølge sigtelsen blev drabsplanen forsøgt eksekveret om formiddagen 3. juli 2020 omkring klokken 09.35. Her blev en observatør sendt til Christiania for at holde øje med, hvornår de unavngivne Satudarah-rockere ankom.

De kom dog ikke, og godt halvanden time senere blev planen afblæst, lyder det i sigtelsen.

