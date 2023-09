Trusler, grov vold, skud samt længerevarende mishandling af kæresten. Netop nu sidder en 38-årig bandeveteran varetægtsfængslet i en sag, hvor han er sigtet for at have lagt drabsplaner rettet imod fjender i det kriminelle miljø.

Hverken fængsel eller brutal opførsel er dog langtfra ukendte begreber for den 38-årige, der ifølge B.T.s oplysninger er en af topfolkene i den ellers forbudte LTF-bande.

Sammen med et andet LTF-medlem, der ligeledes er del af bandens inderkreds, er han sigtet for i perioden 26. juni til 3. juli 2020 at have planlagt et drab på Satudarah-rockere, der ifølge sigtelsen skulle skydes på Christiania i forbindelse med en konflikt imellem de to grupper.

De formodede ofre dukkede aldrig op på dagen, hvor drabene skulle udføres, og derfor blev planen ikke ført ud i livet.

Det var unavngivne medlemmer af rockerklubben Satudarah, der ifølge sigtelsen skulle dræbes i sommeren 2022.

Tilfældige ofre

Gennem de sidste 15 år har den 38-årige LTF'er trukket et spor af vold efter sig. Det viser rækken af domme.

I flere af sagerne var ofrene helt tilfældige, der blot var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

I september 2008 blev han idømt et års fængsel for at have slået og sparket en mand i hovedet.

Offeret havde tilfældigt krydset den 38-åriges vej på Istedgade en tidlig sommermorgen. Det skete ved et værtshus, hvor offeret var stået af sin cykel, for at se om værtshuset stadig havde åbent.

Her blev han konfronteret af bandefiguren, der spurgte om offeret havde lyst til at blive stukket ned.

Derefter blev offeret overfaldet ganske voldsomt. Han blev ved samme lejlighed frastjålet 260 kroner samt sit VisaDankort.

Ved den efterfølgende retssag forklarede bandefiguren, at han havde været fuld og derfor ikke huskede ret meget af episoden ud over, at han havde dummet sig.

Skød mand i benet

I januar 2011 var han atter i retten, hvor han var tiltalt for at have såret en mand med et skud i venstre lår. Det udspandt sig 1. december omkring klokken 12 i krydset Danasvej og Vodroffsvej på Frederiksberg.

Offeret havde han mødt på værtshuset Lones Kro. De kendte ikke hinanden forud og kom tilfældigt op at skændes. Bagefter kørte de sammen videre i bil til parken ved Forum på Frederiksberg, men inden de nåede så langt, blev offeret skudt i benet.

Området ved Blågårds Plads har i en længere årrække været hjemsted for hård bandekriminalitet.

Ud over skyderiet blev han også dømt for besiddelse af ulovligt skydevåben samt trusler rettet imod en fængselsbetjent i Vestre Fængsel i oktober 2008. Her lød det ifølge sagens anklageskrift:

»Jeg smasker dig. Hvis du mener, det her er en trussel, og jeg får fire måneder for trusler, så tager jeg de fire måneder og kommer ud, finder dig og slår dig ihjel. Det er ikke en trussel, men et løfte.«

Ved omtalte sag blev LTF'eren idømt fem års fængsel, og ved dommen vurderede retten, at den dømte havde en tæt tilknytning til Blågårds Plads-grupperingen.

Sagen kostede fem års fængsel for grov vold.

Vold og røveri

Næste dom faldt februar 2014, hvor han blev idømt en tillægsstraf på to et halvt år for en lang række forhold. Det fremgår af dommen, at LTF'eren var prøveløsladt.

To af forholdende tager atter udgangspunkt i episoder, der knytter sig til værtshusbesøg i efteråret 2013. Begge gange var det på det nu lukkede Nørrebro-natværtshus, Café Louise, at han først slog en mand i hovedet med knytnæveslag, og godt en måned senere røvede en pung med 7000 kroner fra en anden gæst.

Her blev offeret både truet og slået.

Desuden blev han dømt for ved flere lejligheder at have båret ulovlige knive, kørt bil uden kørekort samt flere gange have brudt et opholdsforbud, han var blevet tildelt i et område ved Stengade på Nørrebro.

Voldsomt overfald i Vestre

Godt et år senere – 20. marts 2015 – sad han igen på anklagebænken i Københavns Byret. Her fik han lagt yderligere seks måneder oveni straffen.

Denne gang var han blandt syv mænd, der var tiltalt for at have overfaldet den tidligere bandeleder fra Blågårds Plads, Abderozak 'Store A' Benerabe, under en gårdtur i Vestre Fængsel.

Vestre Fængsel, hvor den nu 38-årige nu igen er anbragt i forbindelse med sin varetægtsfængsling.

Det skete 21. februar 2014 omkring klokken 16.15, og en af de andre tiltalte var LTF-bandens grundlægger Shuaib 'Shebi' Khan, der førte an ved overfaldet.

I november samme år var det Retten i Svendborg, der behandlede en straffesag, hvor han var tiltalt.

Denne gang handlede det om trusler rettet imod en fængselsbetjent i Nyborg Statsfængsel, hvor han truede en kvindelig betjent med ordene: »Jeg slår dig kraftedeme ihjel, jeg sender alle LTF'ere i Danmark efter dig. Du er en luder, der skal dø med hele din familie. Du forstår ikke, hvem du er oppe imod. Det er dig, der har taget alt fra mig, du skal dø langsomt«

Her anså retten ham for skyldig, men der faldt ingen yderligere tillægsstraf.

Dømt for vold imod kvinde

Parallelt med, at den 38-årige har overfaldet både andre bandefolk og tilfældige, der var så uheldige at være i i hans nærhed, har den 38-årige i samme tidsrum også udsat en kvinde, med hvem han flere børn, for grov mishandling.

Det fremgår af dombogen fra sagen, der kørte ved Retten på Frederiksberg i 2021. Her fik den 38-årige to et halvt års fængsel.

Ifølge dombogen stod forløbet på i perioden fra december 2013 og frem til oktober 2020.

Trods forbud er Loyal to Familia-banden særdeles aktiv. Blandt andet er den netop nu part i en konflikt med Hells Angels.

Her blev kvinden gentagne gange slået og sparket, ligesom hun fik klippet håret af. Dertil kom en vedvarende strøm af voldsommer trusler, der blandt andet lød:

»Jeg har ringet til mine venner, og hvis der sker mig noget, er du færdig« og »jeg får andre til at gøre det beskidte arbejde for mig – jeg siger hop og de siger hvor højt«.

I alt tæller anklageskriftet over 30 episoder med trusler, vold eller mishandling, der blandt andet udspandt sig, mens hun var gravid.

Det skete eksempelvis 7. september 2013, hvor hun blev slået flere steder på kroppen, ligesom hun blev truet med en pistol eller pistol-lignende genstand.

Syv dage senere blev hun igen slået, ligesom hun blev stukket i låret med en kniv.

Ind imellem betroede kvinden sig til sin mor, og moren førte dagbog over de skader, som datteren viste hende. Morens dagbog med vedhæftede billeder af skaderne indgik i sagen imod den 38-årige.

Nu er han så bag tremmer igen, hvor han sidder varetægtsfængslet i forbindelse med sagen om det planlagte, men mislykkede, drabsforsøg på Satudarah-rockere.

