I forvejen sidder et 38-årigt ledende medlem af den forbudte LTF-bande fængslet i sagen, og mandag er så endnu et medlem af banden blevet fængslet i samme sag, der drejer sig om planlægning af drab rettet imod fjender i rocker- og bandemiljøet.

Begge nægter sig skyldige.

Konkret mistænkes de begge for at have at have planer for, hvordan flere unavngivne medlemmer af rockerklubben Satudarah – der nu hedder Comanches MC – skulle dræbes på Christiania i perioden fra 26. juni til 3. juli 2020.

På daværende tidspunkt var Loyal to Familia og Satudarah i konflikt, og planlægningen skete ifølge sigtelsen via krypterede SKY ECC-telefoner.

Her drejede det sig om at skaffe to våben, der skulle bruges ved episoden. Det drejede ligeledes om at finde to skytter samt finde egnet transportmiddel til dem, som de skulle bruge til attentatet.

Desuden blev de to skytter instrueret i udførelsen af attentatet, lyder det. Her fik skytterne ifølge sigtelsen at vide, at de skulle skyde ofrene adskillige gange i hovedet eller i brystet på klos hold, ligesom at eventuelle vidner også skulle dræbes.

Ifølge sigtelsen blev drabsplanen forsøgt eksekveret om formiddagen 3. juli 2020 omkring klokken 09.35. Her blev en observatør sendt til Christiania for at holde øje med, hvornår de unavngivne Satudarah-rockere ankom.

De kom dog ikke, og godt halvanden time senere blev planen afblæst, lyder det i sigtelsen.

Ligesom den 38-årige, der allerede er fængslet i sagen, så har også den 36-årige, der mandag blev fængslet, igennem mange år haft relation til LTF.

I forbindelse med sagen skulle politiet ikke lede længe efter den 36-årige. Han sad nemlig forvejen fængsel i en større sag om narko.

