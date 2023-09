Fortællingen om dødelige fjendskaber i det danske bandemiljø har fået endnu et kapitel.

Københavns Politi anholdt torsdag aften et ledende bandemedlem og sigtede ham for at have spillet en central rolle i planlægningen af et drab i sommeren 2020.

Drabet mislykkedes, da ingen personer mødte op på det forventede sted.

Ifølge B.T.s oplysninger har den anholdte relation til den nu forbudte gruppering LTF.

»Efter et tæt efterforskningssamarbejde med National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) slog Københavns Politi i aftes til på Nørrebro og anholdt en 38-årig mand, som sigtes for at have planlagt et drab, der skulle have været udført i starten af juli i 2020,« skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse fredag eftermiddag.

»Den 38-årige er et ledende bandemedlem og tilhører en af de to grupperinger, der aktuelt er i konflikt med en anden gruppering,« oplyser politiet videre.

Politiet mistænker ham for i en periode fra slutningen af juni til starten af juli 2020 at have spillet en aktiv rolle i planlægningen af et drab rettet mod en person fra en anden gruppering fra rocker- og bandemiljøet – dog ikke en gruppering, der indgår i den aktuelle konflikt.

Ifølge B.T.s oplysninger var det en person fra Satudarah, der efter politiets opfattelse var det påtænkte mål.

Sagen bygger blandt andet på krypteret kommunikation om planlægningen og udførelsen af selve drabet. Drabet fandt dog aldrig sted, da ingen personer dukkede op som forventet.

»Vi er godt tilfredse med, at vi har fået et gennembrud i en tre år gammel sag. Vi har i forbindelse med efterforskningen haft et fint samarbejde med kollegerne i NSK, og vi fortsætter arbejdet med at komme til bunds i sagen, for vi er sikre på, at der er flere, der har været med,« siger vicepolitiinspektør Knud Hvass fra Afdelingen for organiseret kriminalitet ved Københavns Politi.

Den 38-årige bliver ligeledes sigtet for overtrædelse af den såkaldte bandeparagraf – straffelovens paragraf 81a. Der er tale om en strafskærpende bestemmelse, der betyder, at straffe om bandekriminalitet kan blive fordoblet.

Den 38-årige fremstilles i grundlovsforhør i dommervagten i Københavns Byret fredag eftermiddag omkring klokken 14.30. Ved grundlovsforhøret vil anklageren begære lukkede døre, og Københavns Politi har derfor foreløbig ikke yderligere kommentarer til sagen.

I kølvandet på weekendens skyderi på Christiania, hvor et 30-årigt prøvemedlem af rockerklubben Hells Angels blev dræbt af to maskerede pistolmænd, kom det i et såkaldt konfliktnotat fra politiet frem, at der verserer en aktuel konflikt i bandemiljøet mellem Hells Angels og den forbudte gadebande Loyal To Familia.

