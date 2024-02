Det er endnu ikke lykkedes politiet at identificere den kvinde, hvis lig i sidste uge blev fundet i søen Sorte Dam i Hillerød.

I håbet om at få hjælp fra offentligheden deler Nordsjællands Politi derfor nye oplysninger om hende.

Hun bliver beskrevet som skandinavisk af udseende og mellem 20 og 40 år gammel.

Hun er mellem 160 og 165 centimeter høj, almindelig til spinkel af bygning og med langt mørkeblond hår samt brune øjne.

Kvindens jakke og støvler. Foto: Nordsjællands Politi

Ved sin død var hun iført en mørkegrøn vinterjakke med snører i livet og hvidt fór i hætten.

Under jakken havde hun en grøn Vero Moda-sweater i størrelse medium og en mønstret top i farverne hvid, lilla og grøn. Den er i størrelse small og af mærket GAP.

På benene havde hun hvid- og blåmønstrede leggins i størrelse 10 af mærket USA Pro og på fødderne sorte vinterstøvler i størrelse 38 af mærket Ecco

Desuden bar hun ørestikker formet som et X, lyder det i en pressemeddelelse, hvori det også er beskrevet, at kvinden ikke var tatoveret.

Her et billede af kvindens trøje. Foto: Nordsjællands Politi

Politiet har flere gange siden fundet af kvindeliget efterlyst vidner, der måtte have oplysninger i sagen.

Borgere, der enten har kendskab til kvindens identitet eller færden i området omkring Sorte Dam og i Præstevang Skov i tiden forud for 25. januar.

Ved man noget, lyder opfordringen, at man tager kontakt på telefon 1-1-4.

Fundet af børn

Det var en gruppe legende skolebørn fra Frederiksborg Byskole, der ved middagstid 25. januar fandt den døde kvinde.

Disse ørestikker bar kvinden ved sin død. Foto: Nordsjællands Politi

Straks slog de alarm til skolens ledelse, og klokken 12.12 landede en anmeldelse så hos Nordsjællands Politi, der straks rykkede ud og afspærrede stedet.

»De ser pludselig noget i vandet, som de vælger at gå hen og kigge nærmere på. Og det er så her, at de ser et lig under det her lag is i søen,« fortalte skolens leder, Steen Sørensen, til i den forbindelse til B.T.

Han fastslog i samme forbindelse, at eleverne, som går i syvende klasse, i kølvandet på det uhyggelige fund talte med at både politi, redningsfolk og en paramediciner, ligesom skolen også stillede en uddannet SSP-lærer til rådighed.

Ingen tegn på en forbrydelse

Det er endnu uvist, hvor længe liget har befundet sig i Sorte Dam, ligesom politiet heller ikke med sikkerhed kan fortælle, hvad der førte til kvindens død.

Der er dog ikke, der foreløbig tyder på, at hun er blevet udsat for en forbrydelse, lyder det fra Nordsjællands Politi.

