Mandag eftermiddag valgte en bilist at bruge Harald Nyborgs parkeringsplads i City Syd til andet end parkering.

Nordjyllands Politi fik en anmeldelse om, at en mand havde parkeret sin bil ved byggemarkedet.

Her valgte føreren af bilen at sniffe et ukendt stof, hvilket en forbipasserende anmeldte til politiet.

Politiet kom ikke frem til parkeringspladsen, før bilen var kørt afsted igen, men de nåede at se ham køre mod sin hjemmeadresse.

Her fik de fat i føreren, og en narkotest kunne bekræfte, at manden havde taget narko.

Testen viste, at manden havde taget amfetamin og methamfetamin.

Herefter blev han anholdt, og der blev udtaget en blodprøve.

Det viste sig desuden, at mandens førerret i forvejen var administrativt inddraget.