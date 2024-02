En dommer mener, at der er risiko for, at en 34-årig mand vil forsøge at påvirke efterforskningen af ham, og derfor er han blevet varetægtsfængslet i fire uger efter et grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg.

Under retsmødet tilstod den 34-årige at skaffet sig adgang til danske myndigheders data og delt dem på nettet. Det gælder blandt andet data fra virksomheden Netcompany.

Konkret lyder det i sigtelsen, at han ved middagstid 2. december sidste år fra et ukendt sted i nærheden af Valby Langgade under særligt skærpende omstændigheder med sit brugernavn og sin adgangskode uberettiget skal have skaffet sig adgang til Udviklings- og Forenklingsstyrelsens system.

Herfra skal han have downloadet en kildekode til et styresystem.

Halvanden måned senere – 15. januar – skal han så have offentliggjort materialet fra styrelsen. Kildekode og tilhørende passwords skal her være blevet delt på to hjemmesider.

Begge disse forhold erkender den 34-årige mand, som efter kendelse fra dommeren ved grundlovsforhøret er beskyttet af navneforbud.

Fra 6. til 22. februar skal han ifølge sigtelsen så have forsøgt at afpresse og true blandt andre en række ansatte i Skattestyrelsen ved at sende mails, hvori der blandt andet stod:

»Hello Danish government, are these your files? We have access to your files after an attack on Netcompany.«

I de mails, der blev sendt, krævede han ifølge sigtelsen penge mod ikke at dele materialet.

I materialet var også oplysninger fra Netcompany, der i sidste uge oplyste, at man havde været offer for et hackerangreb. Netcompany leverer blandt andet it-løsninger til det offentlige. Blandt løsningerne kan nævnes skolernes kommunikationsplatform Aula og Borger.dk.

En gruppe kaldet Zyndicate har hævdet at stå bag angrebet mod Netcompany, hvor der er stjålet en stor mængde oplysninger fra virksomhedens it-systemer.

Hen over weekenden er flere af filerne blevet offentliggjort af gruppen.

Netcompanys aktie har oplevet et stort fald, efter at nyheden om angrebet kom frem fredag. Både fredag og mandag faldt aktiekursen med flere procent.

