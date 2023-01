Lyt til artiklen

16-årige Liv Hedevang blev fredag aften påkørt af en bil, da hun kørte gennem Vestbirk i Horsens på sin knallert.

»Der kom en modkørende bil med langt lys på. Det var meget kraftigt,« fortæller Liv Hedevang til B.T.

Det kraftige lys gjorde det svært for Liv Hedeager at orientere sig, så hun signalerede et par gange til bilisten, at det lange lys var tændt.

Lige lidt hjalp det. Og da bilen passerede hende, kunne hun ikke se, hvor hun selv kørte.

I frustration signalerede hun med venstre arm til bilisten, at det lange lys var tændt.

Det tog bilisten meget ilde op. For bilen stoppede op på vejen og vender om, så den nu var rettet mod Liv Hedevang.

»Jeg fortrød det med det samme. Bilisten vendte om, og jeg kunne bare høre, at bilen accelererede. Derefter kunne jeg mærke et slag i ryggen, og så lå jeg på jorden,« beretter hun.

»Lige efter jeg blev påkørt, kørte bilisten hurtigt videre i samme retning, den kom fra.«

Bilen kørte altså videre og efterlod Liv Hedevang på jorden med knallerten et par meter fra hende.

Efter hun blev påkørt, kunne hun mærke, at noget var galt. Hun kunne ikke bevæge sig ordentligt.

Heldigvis var hendes telefon ikke gået i stykker under påkørslen, så hun formåede selv at ringe efter en ambulance. Og efter et par minutter kom der også andre mennesker til, der kunne berolige den 16-årige Liv Hedevang.

Efter at være blevet tilset på Horsens Sygehus kom det frem, at hun havde slået en flig af den andennederste ryghvirvel, forklarer Liv Hedevang.

Familien har på Facebook lavet et opslag, hvor de efterlyser vidner til ulykken. Det er blevet delt næsten 8.000 gange.

Desværre har det ikke ledt til anholdelser af en potentiel gerningsmand, fortæller Rune Andreasen, politikommissær ved Sydøstjyllands Politi, til B.T..

»Vi har ingen mistænkte, og vi søger efter vidner,« siger politikommissæren, der heller ikke ved, om det er en mand eller en kvinde, de leder efter.

»På nuværende tidspunkt har vi meget få informationer,« forklarer han.

Det er ifølge politikommissæren ikke noget, man oplever, at folk i politikredsen bliver påkørt helt umotiveret.

Selv håber han, at personen der påkørte Liv Hedevang selv melder sig.

Alligevel beder han om hjælp fra folk, der eventuelt kender til sagen.

De kan ringe på 114.