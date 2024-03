Da en bare 13-årig pige sent mandag aften udåndede ved et lokalt varmeværk i nordjyske Hjallerup efter at være blevet tæsket af sin ekskæreste, blev hun ifølge politiet offer for det, der bliver kaldt det mest forudsigelige af alle drab.

Men hendes død skiller sig også ud.

Det er nemlig yderst sjældent, at ofrene for partnerdrab, som er en af de hyppigste drabstyper i landet, er så unge, som hun var det.

Og det er både »alarmerende og bekymrende«, spørger man Isabella Wedendahl.

I sine otte år som generalsekretær for Bryd Tavsheden, der er en frivillig forening, der arbejder med oplysning om og forebyggelse af vold mod børn og unge i nære relationer, er hun ikke tidligere stødt på en sådan sag.

Hun har dog set, at teenagepiger er blevet udsat for voldsomme overfald af deres kærester. Men der er sjældent tale om piger i 13-årsalderen.

»Det starter som store forelskelser og udvikler sig hen ad vejen til vold,« forklarer Isabella Wedendahl og tilføjer, at for mange af pigerne er der ofte tale om deres første kæresteforhold.

Mænd dræber kvinder

Den nordjyske teenagepiges 17-årige ekskæreste blev efter et grundlovsforhør tirsdag varetægtsfængslet, fordi dommeren mente, at der er bestyrket mistanke om, at han har dræbt den unge pige med kvælning samt slag mod hendes hoved med knyttet næve og mursten.

Også den 13-årige piges morfar lagde tirsdag blomster og en hilsen for at ære sit barnebarn.

Selv nægter han sig skyldig i drabssigtelsen. Men han erkender at have udsat den unge pige for grov vold med hendes død til følge.

Følger man den gængse definition af partnerdrab, som er drab begået på enten en nuværende eller tidligere partner, bidrager sagen fra Hjallerup altså ifølge sigtelsen til et kedeligt billede.

En spritny rapport fra Justitsministeriet kortlægger nemlig, at partnerdrab i perioden fra 2017 til 2022 var den anden mest hyppige drabstype i landet.

46 af i alt 223 – altså hvert femte drab – er registreret som partnerdrab. Et tal, der kun overgået af antallet af drab begået i kriminelle miljøer.

I 38 af de i alt 46 sager var ofrene kvinder, der blev dræbt af mænd.

I rapporten er det beskrevet, at ofrene for partnerdrab i perioden i gennemsnit var 46 år gamle, mens gerningspersonerne gennemsnitligt var 47 år på drabstidspunktet.

Dermed springer sagen fra det nordjyske i øjnene.

»Det er mig bekendt meget sjældent, at vi ser, at så unge mennesker bliver dræbt af en kæreste eller en ekskæreste. Hun er jo meget ung, så det hører virkelig til sjældenhederne,« konstaterer Mai Heide Ottosen, seniorforsker ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Hun har forsket i netop drab på børn og har i den forbindelse set på sager helt tilbage fra 1986 og frem og mindes kun, at der har været et par partnerdrabssager, hvor der er tale om ofre under 18 år.

Unge gerningsmænd hører til sjældenhederne

Også den formodede drabsmands alder er værd at bemærke.

»Det er skræmmende, at vi står med en 17-årig. Hvad er det, der sker, når vi ser den slags i vores samfund?« spørger Isabella Wedendahl retorisk.

Hendes undren bliver underbygget af statistikken.

Sagen har åbenlyst påvirket de lokale i Hjallerup. Tirsdag strømmede flere til gerningsstedet for at ære den 13-årige pige.

For mens partnerdrab på mindreårige er et særsyn, er det heller ikke ofte, man ser så unge drabsmænd.

Fra 2017 og fem år frem begik 12 personer under 18 år drab. Blandt dem var to 14 år eller yngre, fremgår det af justitsministeriets rapport.

I alt er der i perioden registreret 248 gerningspersoner, og dermed udgør de mindreårige altså kun fem procent. Men det betyder ikke, at det ikke er vigtigt at have fokus på vold blandt unge mennesker, mener Isabella Wedendahl.

Ikke bare handlingerne, men også – og særligt – årsagerne til dem.

»Hvis vi vil dæmme op for vold i relationer, skal vi hjælpe ofrene, som vi også gør det, men vi er også nødt til at begynde at interessere os for den part, der udøver volden.«

»Vi er nødt til som samfund at have fokus på og interesserer os for de dynamikker, der gør, at nogle børn udøver vold. Der er jo ikke nogen, der står op om morgenen og beslutter sig for at banke andre. Vi er nødt til at fokuserer på dynamikkerne.«

